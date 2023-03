México aplaude a Biden por aumentar los controles en la venta de armas

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la orden ejecutiva de su homólogo Joe Biden para hacer más estricta la venta de armas en Estados Unidos. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal recordó que en Estados Unidos no existe un control para la venta de armas de fuego de alto poder.

"El manejo de las armas o el contrabando de armas, ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y que bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos allá las compran sin ningún control, es un gran negocio, y también para Estados Unidos porque no controlan sobre todo la venta de armas de alto poder", señaló.

López Obrador expuso que la mayoría de las armas utilizadas por los grupos criminales en México son adquiridas en Estados Unidos.

Hay colaboración entre ambas naciones. FOTO: Presidencia.

"El 80 por ciento de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder vienen de Estados Unidos, y no hay control, pueden comprar una ametralladora en un supermercado y en una armería, es interesante el tema, que bueno que se está ventilando porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada", explicó.

En materia de combate al narcotráfico dijo que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos pero que esta no se reflejará en una subordinación a ese país.

"Cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete que no quieran que eso sea lo primero, no, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a hacer nosotros sus empleados, y nos van a decir 'te vas a dedicar únicamente a esto', no, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia", afirmó.

