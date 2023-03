AMLO arremete contra los republicanos por crisis de fentanilo: "Se les hace fácil culpar a México"

Desde 2018, el gobierno de México buscó que los puertos del país los manejara la Secretaría de Marina para actuar en contra del tráfico de drogas, así lo aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional.

Destacó que en estos puntos solía haber un control por parte del crimen organizado, quien solía poner a los funcionarios en entredicho al ofrecerles el camino de la violencia o de la complicidad para permitir estas prácitcas.

Esta cambio, comentó, ocasionó la renuncia de Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien pidió dejar el cargo porque consideraba que se estaba militarizando al país.

"Hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos", dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina. FOTO: Presidencia.

Se ha logrado decomisar miles de kilos

El mandatario indicó que los precursores del fentanilo solían ser transportados hacia Estados Unidos, por lo que se decidió hacer una revisión de los importadores de estas sustancias y se depuró el número de empresas o personas que se dedicaban a ello.

Dijo además que esta droga se ha combatido de manera constante y se han aumentado de manera sustancial los decomisos que se han hecho durante los últimos años.

"Un kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis y se han decomisado en el tiempo que llevamos seis toneladas", dijo.

Aseguró que la política norteamericana no hace lo necesario para limitar el consumo de este fármaco, ya que no hay decomisos o detenciones que sean mostrados de manera masiva. Indicó que los cónsules de ambos países informarán sobre el combate en contra de esta sustancia y además no permitirá la intervención de la milicia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, tal y como propuso el Partido Republicano.

La droga es altamente adictiva. FOTO: Especial.

Propone eliminar el uso del fentanilo como analgésico

Aseguró que la nación liderada por Joe Biden no realiza ninguna acción que actúe en contra de las causas de la drogadicción. Apunto a que la familia es la principal institución de seguridad social en cada nación. Pidió que se dejara de abandonar a los jóvenes y además que se dejara de informar solamente de las muertes por el fentanilo y no de las formas de evitar esta adicción.

"A ellos les hace falta hacer más este trabajo", dijo.

Anunció que pedirá a médicos y especialistas trabajar para sustituir el fentanilo por otro analgésico para dejar de usarlo y así evitar la adicción a esta sustancia. Prometió que dará a conocer los resultados de esta llamada a la comunidad científica para que pueda informar sobre estas acciones.

A ver si es posible porque antes se usaban otros analgésicos, y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo de uso médico, de todas formas, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importantarse y lo sustituimos por otros analgésicos, a ver si esto es viable”, dijo.

Indicó que su gobierno se comprometió con Estados Unidos para evitar que se siga transportando esta sustancia desde México. Reiteró sus críticas contra las amenazadas que han hecho los republicanos, debido a que consideró que no se debe culpar a una u otra nación del problema, sino platear entre los dos una solución.

Con información de Iván Evair Saldaña y Paris Alejandro Salazar

Sigue leyendo:

Segob alcanza acuerdos con la oposición

Ken Salazar responde a AMLO: "Existe violencia en México y Estados Unidos"