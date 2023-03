Mariana Lima Buendía: su madre Irinea impulsa una ley para evitar impunidad en los feminicidios

Tras lograr que se emitiera una sentencia de 70 años en contra el asesino de su hija Mariana Lima Buendía, Irinea Buendía Cortés, reclamó que les salió debiendo, porque eso no vale su vida y anunció que pedirá la ley con su nombre para evitar la impunidad en otros feminicidios.

Desde Toluca, Buendía Cortés dio el anuncio acompañada de las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), donde también pidió medidas de protección al gobierno federal y distintas acciones para diversas autoridades.

Con sentimientos encontrados, la madre de Lima Buendía, asesinada el 28 de junio de 2010, manifestó que lo que pronunció en unos minutos representaron 13 años de extremo dolor y exigencia de justicia, misma que llegó esta semana y la cual no pudo ver su marido al morir hace cinco años.

Reconoció la sentencia emitida el 13 de marzo en contra Julio César Hernández Ballinas; sin embargo, no la consideró suficiente al no valer eso la vida de su hija. Pero, indicó, que le queda la satisfacción de impedir que él mate con violencia a otra víctima, al sacarlo de la calle y llevarlo a la cárcel.

Reconoció la sentencia, pero no la consideró suficiente. Foto: Gerardo García

“Se dio la sentencia de 70 años y nos quedó debiendo todavía, porque la vida de mi hija no vale 70 años, y aunque le dieron 70 años y le diera más mi hija no va a volver. Pero sí me queda la satisfacción que ese sujeto asesino feminicida, Julio César Hernández Ballinas no va a tocar a otra mujer”, declaró.