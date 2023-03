¡No más abusos! Gobierno de la CDMX colocan letreros con los derechos del consumidor en "terrazas" del Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) y de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el acompañamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), visitó 21 establecimientos mercantiles con vista al Zócalo, conocidos como “terrazas”, donde se colocaron autosoportables a la entrada y letreros con los derechos del consumidor.

Durante el recorrido encabezado por el coordinador general de la ACH, José Manuel Oropeza Morales, al que también asistieron la directora general de la Policía Turística, Paola Aceves Sandoval, y el representante de la Zona Leona Vicario de la Profeco (que atiende este sitio patrimonial), Alejandro Ramos, se destacó la importancia de instalar menús con los precios (IVA incluido) de todos los productos y servicios que se ofrecen.

La protección a los consumidores se refuerza con la obligatoriedad de exhibir las cartas en los accesos Foto: Especial

Oropeza Morales explicó que esta acción se suma a las realizadas desde las primeras quejas en octubre del año pasado y por indicación de la jefa de gobierno, ya que es de interés de la administración local que consumidores tengan claros sus derechos y responsables de los establecimientos conozcan bien sus obligaciones.

“El año pasado nos reunimos con ellos (responsables de las terrazas) para darles una capacitación, la idea es que trabajemos de la mano porque nos interesa potenciar la actividad económica, la actividad productiva, pero que no contravenga los derechos de los consumidores. Y particularmente aquí que es el corazón del país, no solo de la ciudad, hay muchos turistas nacionales y extranjeros que acuden a estos lugares, queremos que lo sigan haciendo y que lo hagan en condiciones de seguridad”, explicó.

El Instituto de Verificación Administrativa ha explicado las obligaciones que marca la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México Foto: Especial

Manuel Oropeza indicó que la protección a los consumidores se refuerza con la obligatoriedad de exhibir las cartas en los accesos con los precios de los productos, a la vez que compete al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) intervenir ante quejas que haga la ciudadanía ante Locatel y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), con sanciones diferentes a las que corresponden a la Profeco, que en 2022 recibió 21 denuncias y en 2023 ha recibido solo una gracias al acercamiento con los establecimientos.

Denuncias y sanciones

En ese sentido, Alejandro Ramos de Profeco informó que en 2022 se aplicaron siete multas económicas y suspensiones, “pero este 2023 no ha habido multas; esto se debió al trabajo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, porque queremos hacerlo de carácter preventivo y no afectar el turismo. Aquí tenemos un foco de atención que vamos a estar vigilando para que no haya mayor número de quejas y abusos al consumidor”.

Desde el 26 de octubre, cuando se detectaron en redes sociales denuncias por cobros excesivos en las llamadas terrazas del Zócalo capitalino, se han recorrido 25 terrazas, en tres ocasiones; se tuvieron dos reuniones con los encargados, y se impartieron dos talleres sobre los derechos de los consumidores y cómo informar mejor sus precios.

En reuniones y otros recorridos, el Instituto de Verificación Administrativa ha explicado las obligaciones que marca la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México y las reglas a cumplir en materia de sanidad, seguridad y operación. En tanto, la ACH se ha dado a la tarea de imprimir y difundir la información mediante folletos y trípticos; asimismo hará lo propio con el decálogo para que esté visible en los establecimientos.

