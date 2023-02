Claudia Sheinbaum: los restaurantes deberán exhibir menú y precios con el nuevo reglamento

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que este martes se publicará en la Gaceta Oficial un reglamento con el que los restaurantes de la Ciudad de México, tendrán como obligación colocar en la entrada de su establecimiento el menú que ofrecen, así como sus respectivos precios y si es que cobran algún servicio extra.

En conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina dijo que esto tiene como propósito combatir los abusos de algunos establecimientos, principalmente, en las denominadas Terrazas del Centro Histórico.

“Evidentemente no queremos que se sancione, lo que queremos es que se cumpla, por un lado hay establecimientos que han cometido abusos al no informar adecuadamente, y no queremos que en cierta zonas de la Ciudad se incremente los precios sin que sepa el consumidor, sino que antes de entrar al establecimientos conozca cuáles son los precios de los alimentos y con base en ellos decidan si ingresar o no”, destacó.

Añadió que los 56 mil negocios que hay en la capital tendrán un periodo de gracia de 30 días, a partir de la publicación oficial, para exhibir sus platillos y costos.

Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Publica, José Peña Merino señaló que es la creación de un reglamento del artículo 28 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en materia de información al consumidor sobre el servicio de venta de alimentos preparados y bebidas.

Resaltó que las principales quejas de los consumidores sobre el servicio que prestan los restaurantes son: precios excesivos, falta de información sobre alimentos, cobro adicionales, entre otros.

En tanto, el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Germán González, agradeció que los hayan tomado en cuenta para la realización de este reglamento.

Mientras que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, comentó que el año pasado recibieron 569 quejas de comensales, de los cuales 100 fueron en las terrazas del Centro Histórico y algunas de Xochimilco.

“Ahora sí que desde abajo ya verán el menú y precios antes de treparse a las terrazas para que sepan los consumidores si está caro o barato los platillos y bebidas”, añadió.

¿Qué propone la nueva reglamentación?

En el texto se establecerán las obligaciones que deberán observar los establecimientos mercantiles que tienen como giro principal o secundario la venta de alimentos preparados o de bebidas alcohólicas en la Ciudad de México, en materia de información al consumidor sobre el servicio que prestan. Por lo que, deberán exhibir a la entrada la carta o menú con medidas mínimas de 35 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo, y la descripción de precios de cada uno de los productos que ofrecen.

Asimismo, la carta o menú que se ofrezca al interior del restaurante deberá corresponder con la exhibida en la entrada. Además de informar sobre productos que generen costo adicional y sobre las promociones que ofrezcan.

Deberán estar visibles los números de contacto de las autoridades , ante quienes los clientes pueden presentar quejas o denuncias por prácticas abusivas o discriminatorias.

, ante quienes los clientes pueden presentar quejas o denuncias por prácticas abusivas o discriminatorias. También se cobrará únicamente el importe de los alimentos o bebidas consumidos , ya que en el precio están incluidos los ingredientes, su preparación, el servicio y el lugar en el que se realiza el consumo.

, ya que en el precio están incluidos los ingredientes, su preparación, el servicio y el lugar en el que se realiza el consumo. Los establecimiento deben colocar las formas de pago que pueden utilizar los clientes

Los clientes deben recibir previo al pago, el comprobante o ticket de consumo.

Deberán permitir la estadía de los clientes para consumir su pedido sin exigir un cobro mínimo.

De ser necesario, los establecimientos deberán realizar la aclaración, y en su caso, la rectificación de los montos cobrados, cuando sea solicitado por el cliente.

Los restaurantes deberán exhibir a la entrada la carta o menú con medidas mínimas de 35 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Foto: Cuartoscuro

