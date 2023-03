La Segob invertirá recursos para dar atención jurídica a mujeres que sufren violencia de género

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Fabiola Alanís anunció que la Secretaría de Gobernación (Segob) realizará transferencias a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas para que contraten abogadas y brinden asistencia legal a las mujeres que sean víctimas de algún delito, principalmente de violencia.

"En el 2023 por instrucciones del subsecretario Alejandro Encinas, hemos desplegado ya una estrategia con las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas para poderles transferir recursos y puedan al mismo tiempo contratar, sobre todo abogadas que puedan acompañar a las mujeres, especialmente en los delitos de carácter civil que requieren mucho el acompañamiento", afirmó.

Durante la presentación del primer Informe de Avances y de Resultados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fabiola Alanís recordó que en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 se encontró que 8.7 millones de mujeres señalaron haber sufrido violencia física y sexual por parte de sus parejas y además 1.7 millones de mujeres se acercaron a una institución o alguna autoridad denunciar.

"Solamente 1.7 millones de esas mujeres han tenido la confianza de acercarse a las instituciones, pero ahí viene el reto y el desafío mayúsculo es que los 7 millones de mujeres restantes en este país no están acercándose a pedir apoyo a las instituciones. Ya no solamente denunciar, que denunciar ya es tortuoso, que denunciar ya tiene, digamos un proceso significativamente revictimizante para las mujeres"

Fabiola Alanís señaló que 2.1 millones de mujeres no denunciaron porque lo asocian a causas institucionales. "A que estamos fallando las instituciones en la atención. Esas mujeres, hay que decirlo de manera muy crítica, por ejemplo, supone que las víctimas están pensando que no les van a creer cuando hagan una denuncia, que no van a creer en su palabra, que van a dudar de su palabra y los agentes del Ministerio Público, también sucede en el sector salud y también sucede en otras instituciones", explicó.

Lamentó que el porcentaje de mujeres que sufren de violencia de género y denuncian, aún es muy bajo

FOTO: Tw Fabiola Alanís

