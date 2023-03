Fernando Vichis Contreras: "Ecatepec ya no figura dentro de las 50 ciudades con mayor índice de violencia"

El municipio de Ecatepec desde 2018 y a pesar de la pandemia, ha disminuido los índices de violencia de manera significativa, ello bajo la gobernatura Luis Fernando Vilchis Contreras,

El alcalde comentó en Heraldo Radio para el programa de Jesús Martín Mendoza, los logros que su administración ha conseguido en materia de criminalidad e indicies delictivos, pues la ciudad ha logrado salir del top 50 de las urbes con menor seguridad.

El munícipe comentó que gran parte de los avances se deben a la policía, pues los elementos han pasado de ser una entidad de proximidad a "una policía de combate", además de que la ciudadanía ha demostrado gran madurez al permitir que los efectivos operen de manera eficiente en la localidad.

La administración está comprometida a mejorar la seguridad de la entidad

Créditos: Especial

El presupuesto asignado a Ecatepec

Los logros en materia de seguridad en Ecatepec han impactado de manera positiva en distintos aspectos dentro de la vida social de la demarcación, pues desde 2021 son la entidad con menor número de denuncias a servidores públicos, además de se incrementó el salario a los funcionarios en un 6%.

"Asumimos las instrucciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la responsabilidad más importante son los intereses, el patrimonio y la vida de los ciudadanos" comentó el alcalde para Heraldo Radio.

De igual forma, el acalde comentó la situación que se presentó en cuanto al presupuesto que le corresponde a Ecatepec para el 2023, el cual no ha sido asignado, "el presupuesto se aplica en base al ejerció de la cifra correspondiente al año pasado" comentó, sin embargo, las obras no dejan de crecer y muchos proyectos quedarían fuera si la asignación de los recursos no se realiza correctamente.

"No lo aprobaron y no se presentaron al cabido, no hubo ninguna discusión, se tuvo que subir a plataformas para cumplir los organismos de control" comentó Luis Fernando Vilchis Contreras respecto al presupuesto con el que contará la entidad

SEGUIR LEYENDO

VIDEO | Intensa movilización policiaca en Ecatepec: detienen a cuatro hombres en Ciudad Azteca

El gobierno de Ecatepec denuncia a regidores por abandonar sus funciones

Emergencia en Ecatepec: un fuerte incendio consumió una fábrica de desechables en Xalostoc

srgc