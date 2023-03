AMLO: "Si los aluxes no existen, habría que inventarlos"

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su mensaje de Twitter sobre un presunto "Aluxe" tuvo un impacto de 10 millones de vistas. Al término de la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los "aluxes" forman parte de la riqueza cultural Maya.

"Sí soy un místico eso sí, ya vieron que puse lo del aluxe, ya vamos a hablar de eso porque la vida no solo es lo racional, la vida también es lo místico, pero un día vamos a hablar. ¿Saben cuántos han visto lo del aluxe? 10 millones, 10 millones o sea, pero es por eso, es la profundidad cultural de México las raíces culturales de México son los chaneques, el aluxe, los duendes", señaló.

Esta fue la imagen que compartió el presidente. FOTO: AMLO

En la cultura maya los aluxes son seres pequeños protectores de la naturaleza, por lo que el presidente López Obrador consideró que en caso de que no existan estos seres místicos habría que inventarlos.

"Yo quisiera que hubiese aluxes, si no existen habría que inventarlos, porque eso es nada más hacen travesuras, lo que no quiero son los otros, los demonios, esos si no, pero vamos a hablar de eso porque es interesantísimo", aseguró.

Esto se da después de las críticas que suscitó una imagen que subió el mandatario a su cuenta de la red social en la que ponía en duda el haberse encontrado evidencia de estas criaturas mientras llevaba a cabo la supervisión de los avances en el Tren Maya.

Esta declaración llevó a que incluso un programa norteamericano hiciera mofa de lo dicho por el mandatario e inclusive dedicara un segmento completo a burlarse de él.

