El C2 del Centro Histórico de la CDMX ya está en funciones, conoce sus características

El Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico, que va a vigilar los 9.7 kilómetros cuadrados de este perímetro de la Ciudad de México, fue inaugurado. Instalado en el Museo de la Policía, este desarrollo tuvo una inversión de 37.5 millones de pesos, de los cuales 30 provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Este sistema cuenta con las siguientes características.

Mil 850 cámaras de videovigilancia.

545 botones de pánico.

878 altavoces.

23 estaciones.

Operan en él 80 despachadores en cuatro turnos. En compañía de miembros de su gabinete, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido por las instalaciones.

"La tecnología per se no sirve de nada si no está asociada a una estrategia de seguridad, por eso, el día de hoy, al inaugurar el C2 del Centro Histórico lo que estamos haciendo es que la tecnología de cámaras de seguridad, la tecnología que tenemos disponible en el C5, en los C2, la mejora en las cámaras sea en particular una herramienta para dar seguridad al Centro Histórico.

"Pero no sería suficiente si no está vinculado con las mejoras de las capacidades de la Policía", dijo la mandataria capitalina.

Podrán vigilar en tiempo real lo que ocurra en el primer cuadro de la Ciudad de México. FOTO: Gob CDMX

Vigilará cuatro zonas prioritarias

El coordinador General del Centro de Control, Computo y Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón, explicó que el C2 inaugurado se encargará de vigilar cuatro sectores policiales: Alameda, Centro, Morelos y Congreso.

Se estima que en el Centro Histórico hay alrededor de 145 mil habitantes, sin embargo se puede triplicar la cantidad con la población flotante, dijo García Ortegón. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, destacó que han generado una sinergia muy importante con los monitoristas de los Centros de Comando y Control.

“Se han vuelto los ojos y guías de mis compañeros, pero no sólo por estar viendo las cámaras, sino lo importante aquí es el análisis de las cámaras para que en tiempo real puedan dar seguimiento a los criminales hasta su detención”, destacó.

El jefe de la Policía capitalina señaló que esta coordinación, acompañada con otras instancias, les ha permitido tener resultados:

Entre 2019 y 2023, han hecho dos mil 555 operativos con la Fiscalía General de Justicia local, lo que ha derivado en la detención de más de 3 mil delincuentes relacionados con delitos de alto impacto.

La capital ha reducido los delitos de alto impacto. FOTO: Gob CDMX

Ha disminuido el delito

Se han aprehendido 120 objetivos prioritarios considerados como generadores de violencia en la Ciudad de México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2022, la capital ha sido la entidad federativa con la mayor reducción absoluta en homicidios dolosos del país. En esta comparación, los asesinatos bajaron 47 por ciento. García Harfuch enfatizó que en los 16 delitos de alto impacto ha habido una reducción.

“Pero en ocho delitos de alto impacto estamos en mínimos históricos, desde que la federación tiene registros públicos, es decir desde 1997. Ninguna entidad federativa ha reducido tanto los delitos de alto impacto en términos absolutos como la Ciudad de México, entre 2019 y 2022”, dijo.

El Centro Histórico tiene una superficie con 668 manzanas, tradicionalmente se divide en Perímetro A o zona central que consta de 2.7 km2, que es la de mayor riqueza cultural al tener el 75 por ciento de sus inmuebles catalogados y sitios de renombre mundial, dentro de los que destacan los siguientes:

El Templo Mayor de México Tenochtitlan.

La Catedral Metropolitana.

El Palacio Nacional.

El Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El Palacio de Bellas Artes.

El Museo Nacional de Arte.

80 agentes se harán cargo de operar este centro de vigilancia. FOTO: Gob CDMX

Además, tiene una zona de amortiguación, conocida como Perímetro B, de 7.31 km2 con 6 mil 282 inmuebles de los cuales 25 por ciento tienen una catalogación. Estuvieron presentes el presidente del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Rafael Guerra; la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy; el coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Iván Escalante, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; y el coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, José Manuel Oropeza Morales.

Sigue leyendo:

Pide Fiscalía de la CDMX ayuda a Interpol para encontrar a dos presuntos miembros del “Cartel Inmobiliario”

Rosa Icela Rodríguez sobre una posible candidatura al gobierno de la CMDX: "Tengo la disposición de servir"