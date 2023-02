Rosa Icela Rodríguez sobre una posible candidatura al gobierno de la CMDX: "Tengo la disposición de servir"

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no descarta contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pero recalcó que actualmente su atención está centrada en terminar su administración al frente de la dependencia, ya que actualmente su compromiso es con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la población en materia de seguridad.

“Necesitamos que todo el país tenga seguridad y acabar con esas comunidades en las que no se tiene todavía la paz y la tranquilidad ese es nuestro objetivo”, declaró Rosa Icela Rodríguez.

Al conversar con Paulina Greenham para el programa Referente de la Noche a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group afirmó que se siente privilegiada de poder gobernar y servir, escuchar a las víctimas y trabajar para la gente que lo necesita y que hará “lo que se tenga que hacer” para erradicar la inseguridad, reconoció que les queda poco tiempo pero confió en que se lograra el objetivo.

“Yo tengo la disposición de servir, esa es mi disposición, de servir en donde el proyecto para el cual formo parte me designe" precisó la servidora pública Foto: Especial

Gobierno de la CDMX

Al ser cuestionada sobre si está interesada en contender por el gobierno de la Ciudad de México respondió “yo soy parte de un proyecto, yo voy a estar en donde sirva en donde mi trabajo puede convencer ahí voy a estar” aclaró que no es una negativa y que serán los habitantes quienes decidan.

“Yo tengo la disposición de servir, esa es mi disposición, de servir en donde el proyecto para el cual formo parte me designe, si hay posibilidades de que nosotros podamos servir a la población capitalina estará bien”, enfatizó Rosa Icela Rodríguez.

Declaró que si hay posibilidades de continuar en la secretaria también lo podría hacer, dijo que está muy contenta de participar en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que todavía falta tiempo para tomar la decisión.

Asegura que las “corcholatas” de Morena “son muy competentes”

Rosa Icela Rodríguez conversó sobre los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial en 2024, las llamadas “corcholatas”, dijo que ha trabajado con 3 de ellos: Claudia Sheinbaum, Jefa de gobierno de la CDMX; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, “son muy competentes”.

Sobre mandataria capitalina, recordó que trabajo con ella durante dos años en la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México “es muy entregada a su trabajo, muy obsesiva con lo que hace diariamente, dedicada”.

Al canciller, con quien laboró como secretaria técnica, lo describe como “un hombre metódico, exigente”. Asimismo tiene elogios para Adán Augusto López “es muy competente dedicado, tiene muy buen ritmo de trabajo, desde la mañana hasta la tarde, ha sido gobernador”.

“Los tres tienen experiencia de gobierno creo que el que decida la gente, el pueblo, como dice el presidente, creo que hará muy buen papel”, sentenció Rosa Icela Rodriguez.

Recordó sus inicios como servidora pública y la importancia de la familia

“Yo deje el periodismo por mis hijos”, relató que viajaba con el licenciado Andrés Manuel López Obrador que en ese tiempo era presidente del Partido de la Revolución Democrática; narró que viajaba por todo el país lo que generaba que dejara mucho tiempo solos a sus hijos “entonces un día voltee y dije ya me tengo que bajar del camión y del avión, entonces empecé a pensar eso cuando me ofrecieron una trabajo y entre a la Asamblea Legislativa en 1997”,

Compartió que para ella la familia es lo más importantes Foto: Especial

“La familia es lo más importante, mis hijos, mis nietos, mi madre, son un orgullo”, la servidora pública destacó que los momentos a su lado son de mucha dicha y que comparte el tiempo libre con ellos jugando lotería, platicando “tengo una familia de la cual estoy orgullosa, eso mismo te hace pensar que tienes que hacer un buen de trabajo de manera honesta, dedicada”.

Rosa Icela Rodríguez confesó que dejó el periodismo por sus hijos Foto: Guillermo O´gam

Rosa Icela Rodríguez: “AMLO es un gran presidente”

La exdirectora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores compartió que “me gusta el servicio público, disfruto mi trabajo” y más ser parte de la Cuarta Transformación de la mano de López Obrador “es admirable el trabajo del presidente, uno lo ve como se levanta, no sabemos si le duele algo, si está enfermo, si está cansado, tú lo ves ahí sentado a las seis de la mañana y eso pues si te conmueve y dices párate tú también y ponte a la altura por lo menos, nunca vas a ser como el, ni te comparas pero de apoyarlo, de estar ahí, en lo bueno que está haciendo en todo el país”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana resaltó la labor del jefe del Ejecutivo “es admirable el trabajo del presidente" Foto: Cuartoscuro

Afirmó que contrario a lo que muchos dicen el país va arriba en la economía, en el salario mínimo, se tiene el superpeso que no ha tenido devaluación en estos cuatro años, crecieron los empleos, “salimos de la pandemia, pues igual que todo el mundo con problemas, hay una problemática de inflación mundial, ahí la va sorteando México, vamos a salir en la materia de seguridad adelante, yo creo que es un gran presidente, hay que apoyarlo”.

Los pendientes de su administración

La titular de la SSPC apuntó que seguirá la Cuarta Transformación y que tiene una ruta muy definida, reconoció que el cambio de régimen, no ha sido sencillo pero la población lo ve, “imagínese lo que es para mí que es para nosotros, tenemos un presidente que tiene alrededor del 70% de apoyo de la población”, mencionó que el otro 30% son todos los partidos de oposición “el presidente es el segundo presidente mejor evaluado del mundo después del de la India, entonces es un honor estar trabajando con él y sobretodo la característica que tiene de ver por la población”.

Confesó que el mandatario también está preocupado por la inseguridad en algunas zonas del país, pero que se han tenido logros “bajó el homicidio, los secuestros, los robos de vehículo, todavía nos falta, no se ha concluido el trabajo, falta mucho y nadie está diciendo que ya se acabó con la violencia”, apuntó que reconoce la problemática, se atiende y se escucha a la población.

Mencionó que no tiene ambiciones sobre los temas de recursos ni trato con las bandas delincuenciales Foto: Especial

Enfatizó que lo que se hace con planeación, organización, honestidad en el manejo de los recursos va a dar buenos resultados, indicó que la ciudadanía puede confiar en ella y en su labor “no he cambiado de casa, son las mismas cosas, mi declaración patrimonial, no tengo ambiciones sobre los temas de recursos eso es confiable tampoco tengo trato con las bandas delincuenciales, no tengo pactos abominables”, resaltó que son sinceros con la población no como en los anteriores gobiernos que estuvieron involucrados en el crimen organizado como sucedió con Genaro García Luna “hay cosas que podemos mejorar aún y lo vamos a poder hacer, ese es mi compromiso”, finalizó.

