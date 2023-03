Se calientan los ánimos: Diputados de Morena y del PAN se confrontan por manifestaciones del INE y García Luna

La manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y la culpabilidad del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue motivo de confrontación entre los bloques lopezobradorista y de la oposición en la Cámara de Diputados, los primeros calificaron la concentración del domingo de “marcha pedorra plus”.

Entre arengas de "¡Sigue Calderon!", "¡Mi voto no se toca!", y carteles en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y mantas en contra del expresidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, se debatió la agenda política de la sesión de este martes en el Palacio de San Lázaro.

El bloque lopezobradorista de Morena, PT y PVEM, descalificó la manifestación de este domingo en defensa del INE y de la democracia, tras calificar a los asistentes de “ricachones” los legisladores acusaron a los asistentes de defender intereses y privilegios.

“No tienen vergüenza, andan muy alzaditos por su marcha pedorra plus del domingo, los felicito que hayan llenado el Zócalo, pero les digo que necesitan más de 20 minutos en el Zócalo, unas décadas de constancia para que nos puedan disputar el gobierno”, señaló en su participación el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo, llamó a los integrantes de la coalición mayoritaria, a atender el mensaje que dijo, fue una llamada de atención de cara a la elección presidencial de 2024, advirtió que se perfila que se desconozca el resultado de los comicios.

“Yo de todos modos hago un llamado a nuestra coalición Juntos Hacemos Historia para que tomemos en serio ese llamado de atención y fortalezcamos la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de Morena, la unidad del PT, la unidad de Verde porque ya están encaminando hacia 2024 el desconocer el resultado, el alegar fraude electoral y el buscar tirar al nuevo gobierno, por eso será muy importante la persona que se elija en su momento para abanderar nuestro movimiento tenga un enorme respaldo popular”, señaló.

El diputado de Morena, Carlos Francisco Ortiz, descalificó la protesta el fin de semana y aseguró que fueron ciudadanos de clase alta.

“Vamos a suponer que desfilaron 500 mil personas, es como la tercera o cuarta parte de Iztapalapa. Y mientras el probrerío y el infelizaje siendo mayoría pueden triplicar sus concentraciones que, por cierto, cómo me divertí, porque qué gente bonita había. Sus colores, sus vestuarios. Claro que existen, pero por cada ricachón existimos muchos que todavía tenemos que trabajar”, señaló.

Oposición responde ataques de Morena

Los legisladores del bloque opositor que conforman PAN, PRI, PRD y MC, respondieron los embates con el resultado de la concentración en defensa del voto, en el que, de acuerdo a los organizadores, participaron 500 mil personas.

“Antes de iniciar quiero reconocer a los más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos que, sin utilizar un solo peso del erario y sin un solo acarreado, nos concentramos el domingo pasado para defender nuestras instituciones. Le duela a quien le duela, mi voto no se toca”, señaló el diputado del PRD, Marcelino Castañeda.

Acompañada de sus correligionarios y con mantas impresas con imágenes de la concentración y la leyenda “México habló: La democracia no se toca” nombre de la bancada del PAN, María Josefina Gamboa recordó que el presidente aseguró que con la primera manifestación de 100 mil personas en su contra dejaría el cargo y lo retó a cumplir su promesa.

Por lo anterior, dijo, es que el gobierno federal y Morena buscan destazar al INE, al referirse al juicio en contra de García Luna, dijo que también se debe hablar lo dicho en la corte sobre recursos ilícitos presuntamente entregados al presidente de la República.

“Por eso quieren destazar al INE, pero afortunadamente los ciudadanos no lo van a permitir y si quieren hablar del juicio de Nueva York, vamos a empezar porque en ese juicio para la gente que nos está viendo, para que lo sepa, se habló de los siete millones de dólares que le dieron a Andrés Manuel López Obrador, eso sí quedó documentado y no sorprende, no sorprende si calculan las fortunas de Martinazo, de Pio, de Delfina, de Felipa y de las cientos de personas que tienen creando empresas fantasmas en todo el país como en Veracruz, por ejemplo”, señaló.

En la recta final del debate que duró cerca de tres horas, hubo un conato de enfrentamiento cuando diputados de ambos bloques desplegaron mantas a pie de tribuna, la primera con la leyenda “Suprema Corte de Justicia: el futuro de la democracia está en tus manos ¡No le falles a México!” acompañada de una manta con una foto de la concentración del domingo; y otra con la imagen de García Luna como militante del PAN.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, la morenista Karla Yiritzi Almazán, llamó al orden para evitar un enfrentamiento en el pleno, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, acusó a los diputados del PAN y el PRI de buscar una confrontación; sin embargo, el desencuentro no pasó a mayores.

