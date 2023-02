Salomón Jara: Oaxaca no encubrirá al funcionario involucrado en un accidente automovilístico

El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que no encubrirá a nadie, luego de que un presunto funcionario de su administración provocó un accidente automovilístico, la noche de este sábado, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

"Lo dije desde el inicio: nuestras y nuestros funcionarios debemos ser ejemplares. Quien no lo sea, no tiene cabida en este proyecto. Por eso, no encubriremos a nadie involucrado en el accidente de Av. Universidad. Lo reitero: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie", escribió el mandatario estatal en sus redes sociales.

El auto terminó complicando el paso en la vialidad. FOTO: Especial.

La noche de ayer sábado, el director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación Gabriel Bolán Chiñas impactó su vehículo contra otros tres que se encontraban estacionados sobre la Avenida Universidad.

Ebrio, el funcionario de 25 años de edad conducía un vehículo Volkswagen Vento; debido a la velocidad el automóvil prácticamente voló para caer encima de otro que se encontraba estacionado del otro lado de la acera.

Dejarán que las autoridades resuelvan. FOTO: Especial.

El conductor también arrasó con dos señalamientos vehiculares del Municipio de Oaxaca de Juárez y un árbol de ornato. El sujeto fue trasladado a un hospital particular para atender sus heridas.

