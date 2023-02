Salomón Jara: Ley 3 de 3 en Oaxaca es una obligatoriedad no una recomendación

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz advirtió que la Ley 3 de 3, aprobada hace una semana por el Congreso del Estado, es una obligatoriedad y no una recomendación, por lo que solicitó a los integrantes de su gabinete congruencia. Jara Cruz reconoció que desconoce la situación familiar y personal de quienes forman parte de la administración "no conozco a cada uno, conozco a los secretarios y directores, digo los conozco a todos pero no su situación familiar y personal yo quiero que ellos fueran congruentes", dijo.

Señaló que todos quienes tienen un cargo público están obligados a cumplir la ley. Sí hay señalamientos, sí hay nombres y apellidos van a tener que responder.

"La escoba la vamos a tener todo el tiempo. En mi oficina tengo una escoba no sólo es un periodo, tenemos que barrer todo el tiempo, no hay que dejar que se acumule la basura y corrupción", agregó Salomón Jara.

Lo anterior ante los constantes señalamientos de colectivas en defensa de las mujeres así como de la sociedad civil, mismas que han acusado a algunos funcionarios de alto y otros de menor rango de violentar a las infancias y a las mujeres.

Congresistas aprobaron un dictamen de reforma a 7 artículos

Apenas hace una semana, congresistas locales aprobaron un dictamen de reforma a 7 artículos de la Constitución del Estado, para restringir el acceso a cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por violencia familiar, delitos sexuales y deudores alimentarios.

La iniciativa expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.

Entre los órganos autónomos estatales, destaca el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, entre otros.

Asimismo, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales. También, para las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.

