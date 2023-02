Guillermo del Toro se vuelve histórico: "Pinocho" ganó 5 premios de animación

Guillermo del Toro se volvió oficialmente el director más premiado de las animaciones durante la temporada de entrega de reconocimientos, pues junto a Mark Gustafson estrenaron una versión alternativa de "Pinocho" a la que se conoce mundialmente gracias a Disney.

Gracias a esta producción, han triunfado en una gran variedad de entrega de premios que van desde el Globo de Oro y hasta los premios de la Animación, los BAFTA, entre otros. Incluso tienen una nominación al oscar, donde ya marchan como los favoritos para ganarse la codiciada estatuilla.

Guillermo del Toro fue premiado como el mejor director. Crédito: Twitter

Pero antes hubo una parada en los premios de la Animación, entregados año con año por la Asociación Internacional de Cine de Animación, ASIFA-Hollywood por sus siglas en inglés, y que premia lo mejor de los proyectos animados para el cine y la televisión.

Durante la ceremonia, "Pinocho" de Guillermo del Toro se alzó con un total de cinco premios, incluidos el de Mejor Película de Animación, así como el de Mejor Director.

Las categorías que ganó "Pinocho"

Guillermo del Toro ganó el premio a la mejor película por "Pinocho", en una categoría donde competía con "El Gato con Botas: el último deseo"; "The Sea Beast"; "Turning Red" y "Wendell and Wild".

Pinocho se convirtió en la película más premiada de la temporada. Crédito: Netflix

También ganó en la categoría de Mejor personaje animado, cuyo premio fue para Tucker Barrie, y donde competía con las animaciones de The Bad Guys y de "Turning Red". A pesar de no ser la favorita, logró la hazaña.

El tercer premio fue como mejor director. El galardón fue para el mexicano Guillermo del Toro y Mark Gustafson, responsables de la animación. COmpetían, además, con Dean Fleischer Camp, Kirsten Lepore, Stephen Chiodo de "Marcel the Shell with Shoes On", con Nora Tworney de "My Father's Dragon" y con "Turning Red" de Domee Shi.

Mejor música también fue para la película "Pinocho". En este caso recibieron el premio Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro y Patrick McHale, quienes estuvieron involucrados en la composición de la misma.

"Pinocho" fue una de las películas más premiadas del día. Crédito: Twitter.

Mejor diseño de producción cerró con la lista de galardones que se llevó la nueva producción de Guillermo del Toro en conjunto con Netflix Presents A Double Dare You! Film y A Shadowmachine Production en asociación con The Jim Henson Company. El premio fue para Curt Enderle y Guy Davis.

