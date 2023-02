Tener una presidenta en el INE dignificará a las mujeres

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados incluir solo a mujeres en la quinteta para elegir al próximo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral, comentó que esta decisión se debe a que hay varias ciudadanas impugnando que no hay un espacio reservado para las mujeres para la presidencia ni tampoco hay paridad entre las cuatro quintetas.

"Y acorde con todo lo que hemos venido votando en la Sala Superior desde hace varios años, en los que estimamos que no basta con que la mujer llegue a integrar estos órganos colegiados, sino que tiene que llegar a los cargos de más alta responsabilidad que son las presidencias", apuntó.

Dijo que ya se ha ordenado a los institutos electorales locales como a otros órganos colegiados, que nunca han sido presididos por mujeres, que en esta ocasión cuando se impugnan, se reserve la presidencia a las mujeres.

"El INE no ha sido presidido jamás por una mujer con excepción de María Marván en una presidencia temporal, recordaremos que duró uno o dos meses", afirmó.

Otálora agregó que este criterio es para un cargo que es totalmente unipersonal, ya que se trata de la integración de órganos colegiados entre los cuales se encuentra una presidencia.

Destacó que el INE no ha sido presidido jamás por una mujer, excepto de manera temporal. Foto: Especial

Ante los comentarios de Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, respecto a que el Tribunal se "extralimitó" al modificar nuevamente la convocatoria para elegir a los consejeros del INE, la magistrada rechazó que haya sido así. Dijo que se tuvo un juicio y una petición formulada por la ciudadanía, además se contestó haciendo una interpretación de la Constitución que establece el principio de paridad en todo y también tomando en cuenta sus criterios jurisprudenciales.

"Lo ideal hubiera sido que la convocatoria estableciera dos quintetas de mujeres y dos quintetas de varones, y que de manera progresista también se estableciera la presidencia para las mujeres, no fue el caso y por ello la impugnación de juicio ante el Tribunal Electoral y la determinación que tomamos en Sala Superior por una mayoría de votos", destacó.

Ante la pregunta de si se trata de un tema de discriminación contra la mitad de la población en razón de género, aseguró que no es así, ya que si se observa desde 1990 que existe el IFE, ahora INE, ha sido presidido por 12 varones.

"Yo preguntaría si esa presidencia continua por hombres, en mi opinión, ha sido una discriminación constante hacia las mujeres, ha habido excelentes perfiles en esta autoridad administrativa que podrían haber presidido este órgano antes de que tuviésemos que emitir la sentencia, no, me parece que no es discriminación alguna, al contrario se dignifica el género, las capacidades de género para presidir un cargo reservado hasta ahora a los hombres", apuntó la magistrada quien refirió que es una decisión definitiva y que se debe acatar.

Seguir leyendo:

Dania Ravel: "El fallo del TEPJF sobre la presidencia del INE se debe acatar"

Plan B: ministro asegura que hay elementos para aceptar impugnaciones contra la reforma electoral

Más de 900 personas buscan ser consejeros del INE