Autodefensas michoacanas siguen en lucha contra el crimen organizado

A 10 años del surgimiento de las autodefensas michoacanas, que se levantaron en armas contra el cártel de “Los Caballeros Templarios”, la lucha para algunos de los pueblos insurrectos continúa, pero ahora el enemigo a vencer es una de las agrupaciones más poderosos del mundo: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En Tepalcatepec, donde se inició el movimiento de las autodefensas el 24 de febrero de 2013, la parte más cruenta de la guerra de una década contra el crimen organizado se vivió en los últimos tres años, cuando, una vez desintegrado el cártel de “Los Templarios”, el grupo armado de esa localidad y las fuerzas federales fueron blanco de ataques perpetrados por el CJNG.

La permanente confrontación dejó decenas de fallecidos y cientos de familias desplazadas, hasta que el Ejército Mexicano ingresó para tomar el control de la seguridad. Las barricadas que antaño fueron escudo y escenario de batallas, hoy prácticamente lucen desoladas.

Un reducido grupo de civiles armados vigila desde una guarida ubicada en un cerro que colinda con Jalisco. Negados a dejar por completo las armas, afirman que mientras el gobierno garantice la seguridad del pueblo, los fusiles estarán “guardados”.

“Aquí seguimos y mientras haya personas que quieran venir a pisotearnos, o tomar nuestro pueblo por asalto, no se va a poder. Nos hemos fortalecido, porque, cuando empezamos, no sabíamos nada; las circunstancias nos han enseñado cómo agarrar un rifle. Ahorita ya está tranquilo. El gobierno nos escuchó y no tenemos necesidad de traer un arma. Ya llevamos una vida normal”, señaló un hombre autodefensa.

En Buenavista, uno de los municipios iniciadores de este movimiento, la extinta autodefensa dio paso a un grupo denominado Los Viagras, que mantiene el control de ese territorio, y el cual sostiene una disputa contra integrantes del CJNG, establecidos en el municipio vecino de Aguililla, bastión de dicho cartel.

En Aguililla, la guardia comunitaria desapareció, y áreas de inteligencia refieren que algunos de los exautodefensas fueron reclutados por el CJNG, para asentarse en ese punto y ahí iniciar su avance hacia el corredor de la Tierra Caliente, objetivo que no han logrado.

A 190 kilómetros del vértice entre Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla, se ubica Coahuayana, municipio que en 2014 conformó su policía comunitaria. Liderados por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como Teto, este grupo encabeza las acciones de seguridad en coordinación con las fuerzas federales.

Coahuayana logró desterrar a Los Templarios, pero ahora, también enfrenta los embates del CJNG. Aún bajo el acecho criminal, ha logrado ser uno de municipios más seguros del estado y un refugio para cientos de familias desplazadas por la violencia en la sierra y costa.

“La gente se viene con la esperanza de vivir en paz y trabajar. Aquí no se pagan cuotas, no hay secuestros, extorsiones, no hay pago de piso. Nos ha costado muchas pérdidas de compañeros, por lo embates del cártel Jalisco, porque hemos estado solos estos nueve años. A veces me arrepiento de todo lo que hicimos, pero también se han salvado muchas vidas”, compartió Héctor Zepeda.