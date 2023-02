"Tu video no es apto para menores de 18 años": el tenso enfrentamiento entre las senadoras Rocío Abreu y Lilly Téllez

Un momento de gran tensión se vivió en el Senado de la República este miércoles 22 de febrero, cuando se discutía el Plan B de la Reforma Electoral. Comenzó cuando la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lily Téllez, subió a la tribuna y dio algunas declaraciones contra la bancada de Morena, por lo que la senadora Rocío Abreu respondió hablando sobre un video en el que presuntamente aparece la también periodista, del cual dijo no era apto para menores de 18 años. Esto provocó que la también panista, Kenia López, interviniera para calmar los ánimos y que el pleito no escalara, pero las cosas no sucedieron así.

Cuando la senadora Lily Téllez subió a la tribuna, llamó a los legisladores de Morena “Burrócratas”. Dijo que se salió (de la bancada) porque “son corruptos". Retomó el tema en de los videos en los que su compañera Rocío Abreu recibe dinero en sobres de papel, por lo que se escuchan gritos inentendibles, que algunas personas señalaron que fueron insultos a la panista. La aludida pidió la palabra para refutar lo dicho.

Lo primero que dijo fue que ya había explicado el porqué del dinero que recibió, pero reiteró que en el Gobierno de Campeche -y otros- se pagan los fondos de algunas materias -como la pesquera- con dinero en efectivo debido a que en algunos lugares no hay bancos, agregò que tenía manera de comprobarlo.

Después dijo: “Y Lily no te preocupes porque va a salir tu video, solo que el tuyo no es para menores de 18 años”. Agregó que cuando quisiera decirle algo lo hiciera de frente, que no fuera a increparla en el baño y después fuera a “rasgarse las vestiduras y a llorar porque le dicen algo, pues al final el que se lleva se aguanta”.

Pidió la palabra la senadora panista Kenia López, quien dijo que se han pasado muchos límites y directamente le dijo a Abreu que han sido respetuosos de su caso y que lo menos que merecen es respeto a las compañeras y a toda la oposición, por lo que “debe hacerse una valoración ética del Senado”.

