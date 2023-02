AMLO: "Ya no van a regresar los corruptos, aunque se estén haciendo ilusiones"

Frente a representantes de la comunidad Yaqui en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció este domingo que los gobiernos que robaban al erario público no deben hacerse “ilusiones” de regresar al poder en el 2024 porque hoy el presupuesto se está repartiendo con justicia, y la gente tiene para lo básico y a veces un poco más.

“Estoy seguro que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas y no va a haber retrocesos, ya no van a regresar los corruptos aunque se estén haciendo ilusiones, lo que diga mi dedito”, dijo el mandatario sonriendo y moviendo el dedo índice señalando que no.