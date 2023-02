Pedro Rodríguez: "La policía de Atizapán es diferente"

Pedro Rodríguez alcalde del municipio de Atizapán de Zaragoza destacó en el programa de Jesús Martín en Heraldo Radio, la extensa labor que presentó la inseguridad en la localidad, lo cual significó un reto considerable para su administración, siendo el bienestar de los habitantes un punto focal en su gobierno.

Recientemente el presiente municipal recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2022 en la categoría Premio Temático Municipio Social, pues el índice delictivo y la percepción ciudadana en materia de seguridad han cambiado significativamente desde que comenzó su administración, pues Pedro Rodríguez se comprometió a erradicar la corrupción.

Uno de los problemas principales en Atizapán era la percepción que los habitantes tenían sobre la policía, pues se había perdido la confianza en la institución debido a casos de corrupción y negligencia presentada por uniformados y miembros de la corporación, sin embargo, el alcalde logró solucionar la problemática.

"La policía de Atizapán se siente orgullosa de la organización" comentó el alcalde

La nueva policía de Atizapán

"Poner a raya la inseguridad" fue una de las tareas principales que la administración de Pedro Rodríguez, pues antes de su llegada, la policía del municipio tenía una mala imagen dentro de la ciudadanía, problema que se arregló con una fuerte inversión, tanto económica como moral.

"Los elementos están contentos, la policía de Atizapán es diferente" comentó el alcalde para Heraldo Radio.

Una de las acciones que contribuyeron a mejorar la seguridad de la localidad consistió en el aumento de salario a elementos de la policía, lo cual incentivo su ánimo, además de invitar a nuevos elementos a unirse a la corporación, también se adquirieron 163 patrullas nuevas, además de la compra de nuevos uniformes.

De igual forma se hicieron cambios, pues ahora no hay multas ni infracciones, lo cual elimina las oportunidades de corrupción dentro de los elementos contra la ciudadanía, el cambio en la policía no fue tema fácil, pues más de 200 elementos solicitaron su baja al no sentirse cómodos con la nueva forma de operar.

