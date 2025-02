Reconocen a Mauricio Vila Dosal como líder que impulsa el cambio en México

En reconocimiento a la labor que desarrolló como gobernador de Yucatán en el período 2018-2024, a través de la cual contribuyó al bienestar de la población y a fortalecer la democracia, Mauricio Vila Dosal, actual vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, recibió el Premio Lidera 2025, que otorga la agrupación Líderes Mexicanos.

Vila Dosal fue galardonado con esta distinción en la categoría Gestión Gubernamental, en el apartado Excelencia en la Administración Estatal, en una ceremonia en donde el premio a la Política del Año se le entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su destacado liderazgo transformador y su inspiración para millones de mexicanos, en particular, para las mujeres. También se distinguió con el premio por Trayectoria Sobresaliente en el Servicio Público a Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Economía.

Los Premios Lidera no solo son un reconocimiento, sino también una herramienta fundamental para impulsar mejores prácticas y destacar lo que se está haciendo bien en la política mexicana. No se puede mejorar lo que no se mide, evalúa y reconoce, por lo que este premio busca sentar un precedente para evaluar el impacto real de quienes lideran el cambio en el país.

Mauricio Vila Dosal recibió el Premio Lidera 2025, que otorga la agrupación Líderes Mexicanos. Créditos: @fcogroup

En la categoría en la que resultó ganador el actual Senador por Yucatán también fueron nominados Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes; Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila y Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Bajo el lema «Reconociendo a los Líderes que Transforman México», estos premios tienen como objetivo medir, evaluar y destacar los logros más sobresalientes de gobernantes, legisladores, líderes sociales, servidores públicos y representantes ciudadanos que, con su visión y esfuerzo, generan un impacto significativo en el país.

En su edición 2025, los Premios Lidera destacan a líderes en cinco categorías principales: Gestión Gubernamental, Representación Ciudadana, Servicio Público, Liderazgo Político y Social y Reputación Digital, además de Político del Año.

Entre ganadores de los premios Lidera 2025 también se encuentran Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California; Clara Brugada Molina, ex alcaldesa de Iztapalapa y jefa de Gobierno de la CDMX; Eduardo Ramírez;

Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar; Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE; el diputado Ricardo Monreal Ávila; la senadora Juanita Guerra Mena; Cruz Pérez Cuéllar, presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua; Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Entre los nominados a estos premios en sus diferentes categorías figuraron los senadores Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier Velazco y la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. También el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, así como los activistas Cecilia Flores Armenta, Activista y Olimpia Coral Melo Cruz, por mencionar a algunos.

Hay que recordar que durante la administración de Vila Dosal, en Yucatán se obtuvieron resultados históricos entre los que destacan posicionarse como el estado más seguro de México, la menor incidencia delictiva de su historia, la menor raza de pobreza y pobreza extrema de su historia, el mayor crecimiento económico, mayor número de empleos formales y el mayor salario promedio de su historia.

En cuanto al crecimiento económico, una vez superado el impacto de la crisis pandémica, un Yucatán unido y muy bien promovido como nunca antes, emergió como un estado sumamente atractivo para las inversiones productivas nacionales y extranjeras, y toda la gama de oportunidades de empleo y desarrollo que ello conlleva.

Más de 400 proyectos de inversión privada atraída, como Amazon, Mercado Libre, Accenture, Walmart, Heineken y más, que representan más de 168 mil millones de pesos. El 60% de esas inversiones se encuentren en el interior del Estado. Yucatán escaló resultados notables, pues en los últimos tres años, la economía creció un 32 por ciento más que el promedio nacional, conforme el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

También se lograron resultados históricos en educación: así, de acuerdo con el último estudio del CONEVAL, se registró el menor rezago educativo de su historia, pues mientras el país incrementó en 2.7 por ciento, en Yucatán disminuyó en -1.4 por ciento.

La modernización de Yucatán puede ser aquilatada en función de la transformación tan sustantiva que experimentó el sistema metropolitano de transportación pública y de movilidad. El Sistema “Va-y-Ven” con nuevas y modernas unidades, multimodales, accesibles y amigables con el medio ambiente, lo que permitió una mayor cobertura y mejor conectividad en toda la ciudad de Mérida, su zona metropolitana, y extensiones en las ciudades de Tizimín, Valladolid y Tekax.

Y como parte del “Va-y-Ven”, se dejó un proyecto importante que es el IE-TRAM, primera ruta 100 por ciento eléctrica en el sureste del país, y ya funcionando en sus primeras 5 rutas.

Resultado del esfuerzo por el gobierno de Vila Dosal, se entregó un Yucatán con la menor tasa de pobreza en su historia. De acuerdo con CONEVAL, y respecto del año 2020, se logró sacar a 236 mil personas de la pobreza; un avance significativo que refleja nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida en Yucatán.

Además, se logró la menor tasa de pobreza extrema en la historia del estado. Mientras que a nivel nacional la pobreza extrema disminuyó un 15.7 por ciento, en Yucatán se pudo reducir en un 49.6 por ciento.

Yucatán registró, asimismo, la mayor reducción de la desigualdad en su historia, a nivel nacional se redujo en un 3.1 por ciento, y en Yucatán la reducción fue de un 9.4 por ciento, 3 veces más que el promedio nacional.

Además de todos logros, también se obtuvieron buenos resultados en materia de salud turismo, protección y cuidado del medio ambiente, educación, desarrollo rural y se impulsaron una serie de proyectos estratégicos que permitieron sentar las bases del Yucatán del futuro.

