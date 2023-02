UNAM: un representante de la ministra Yasmín Esquivel acudió ante el Comité de Ética

El lunes pasado, un representante de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se presentó ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México para presentar sus argumentaciones por las acusaciones de plagio de sus tesis “Inoperancia de los Sindicatos de los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A”.

Tras la firma de convenio de colaboración con la Cámara de diputados, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, confirmó que continúa el proceso de revisión en este asunto en el que pronto, sin dar fecha, se darán a conocer los resultados.

“Está en el Comité de Ética de la en este momento. Ayer, sé que estuvo alguien en su representación, ya fue alguien por parte de la maestra a presentar sus argumentos”, dijo.

El titular de la máxima casa de estudios rechazó que exista una confrontación con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien los ha criticado de manera recurrente. “Yo no veo ese enfrentamiento como tal, no, a veces son opiniones de alguien en particular, pero no existe ningún enfrentamiento con el Estado”, expuso.

Sobre una posible sanción en contra de la ministra de la SCJN, indicó que primero se tiene que dar los resultados del dictamen de la comisión de Ética de la UNAM, para saber cuál será la decisión que se tomará al respecto.

Sobre este tema, recientemente, el Rector de la UNAM, expresó que “no aceptará que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio y la honorabilidad de la Universidad”.

Dijo que la máxima casa de estudios, llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como éstos –relacionados con el presunto plagio de tesis-, y señaló que dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención, utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades.

