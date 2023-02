Muere el padre de Alejandra Del Moral, precandidata del PRI al Estado de México: "Estoy orgullosa de ser tu hija"

Alejandra Del Moral, la precandidata electa a gobernadora del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció la muerte de su padre Ismael del Moral, a quien calificó como un hombre con vocación de servir, dedicado y preocupado siempre por buscar ayudar. A través de sus redes sociales, la aspirante a la candidatura por el PRI aseguró sentirse orgullosa de ser su hija.

“Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá”.

La priísta relató que su padre fue su más grande crítico y uno de los pilares más grandes en su vida, al catalogarlo como su principal cómplice en seguir sus sueños y retos personales y en su vida política. “La voz que nunca duda, la voz que nunca dudó”, dijo.

“Para propios y extraños, siempre fuiste el Dr. Ismael Del Moral. Un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado siempre por lo que pudieras ayudar. Eres maestro de muchos, con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie. Mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida”, escribó Del Moral.

Dan el pésame a Alejandra Del Moral

Alejandra Del Moral siguió con la descripción de su padre y afirmó que fue un hombre que siempre confió, que él estaba seguro que mientras hubiera voluntad, había una posibilidad. Agregó que siempre lo vió trabajar sin parar por su familia y luchando contra la adversidad.

“De ti me quedo con todo: tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir. Siempre fuiste mi ángel guardián, hoy Dios te recibe y sé que lo seguirás siendo pero desde otro lugar”, expresó.

Alejandra Del Moral despidió a su padre. Foto: José Ríos

Tras la publicación, diversos políticos priistas y panistas locales y nacionales enviaron sus condolencias a Del Moral Vela, entre ellos están el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo, el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas y el de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

“Le envío un abrazo solidario a toda su familia, en estos momentos de profunda tristeza. Descanse en paz”, escribió el dirigente priista.

La precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, también se unió a la pena de la priista, quien envió sus condolencias por su pérdida.

"Quiero expresarte mis más sinceras condolencias Alejandra Del Moral Vela por la pérdida de tu padre, Ismael Del Moral. Recibe de mi parte un abrazo para ti y tu familia en este momento difícil", externó.

Del Moral Castro tuvo trayectoría como médico y político adscrito al PRI dentro del municipio de Cuautitlán, su último evento público se realizó el pasado 4 de febrero en un encuentro de jubilación de militantes de ese partido en la localidad.

Finalmente, Alejandra Del Moral se despidió agradecida de haber tenido al mejor papá del mundo, dijo: “Estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá”.

RMG