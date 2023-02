AMLO asegura que los programas del bienestar llegan a todo el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los programas del bienestar llegan a los más necesitados en todo el país. Por ello, informó que se revisará el caso del pequeño “Lupito” en Durango, que vendía su balón para ayudar a su madre y a los creadores de la página de “Rubén y sus héroes sin capa” que apoyan a menores y sus madres que no reciben apoyos federales.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente afirmó que se apoya a los menores con becas. “Vamos a ayudar en este caso para que los incorporen a los programas de bienestar, pero para información y tranquilidad de todos los que tienen buenos sentimientos, no hay un municipio en México, en el país en donde no lleguen los apoyos para niñas, niños, campesinos, jóvenes, adultos mayores, en todo México, como nunca”, recalcó.

Enfatizó que en este 2023, de manera directa se dispersan 600 mil millones de pesos en programas del bienestar, para beneficio de 25 millones de familias. López Obrador dijo que se llega a los municipios más apartados del país, además de que se construyen caminos a las cabeceras municipales.

“Hay que ver por qué no están incluidos, incorporarlos, pero sí es bastante el apoyo y a las comunidades más apartadas”

Puso como ejemplo que ya se inició hace dos días la construcción de un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad en La Montaña de Guerrero. “Será uno de los mejores centros, eso lo hacemos en coordinación con Teletón, además de las becas que se otorgan a las niñas y niños con discapacidad”. Además, rechazó que en estados donde gobierna la oposición, como en Durango, no se distribuyan los programas de bienestar.

El presidente dijo que en cada municipio del país hay un programa integral para el bienestar. “Y en Durango, Durango, no está Sembrando Vida, pero sí está en el medio rural y si está Jóvenes construyendo el futuro y sí están las becas, ahora lo vas a ver y están los apoyos para los adultos mayores, debe de faltar, pero es en todos los casos, nosotros no somos sectarios. Nosotros padecimos mucho de da marginación, nosotros no podemos hacer lo mismo, una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, el presupuesto es dinero de todo”, indicó.

Después, detalló los apoyos del bienestar que se otorgan en el municipio de Durango.

