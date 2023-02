Alejandro Celorio sobre declaraciones de Bárcena contra Ebrard: “El canciller ha hecho un excelente trabajo"

Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció que está muy sorprendido por las diferencias entre la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Yo no sé qué necesidad de seguir insistiendo en un tema que ya está superado, no hay tercer país seguro, el Quédate en México terminó, no hubo aranceles, la relación con Estados Unidos se pudo mantener”, puntualizó Alejandro Celorio.