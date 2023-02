Por la inflación, "la cuesta de enero" podría terminar en marzo, asegura analista financiero

Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador de El heraldo de México, habló sobre la decisión que tomó el Banco de México, de subir las tasas de interés para controlar la inflación. Banxico elevó este parámetro en 50 puntos base, con lo que el indicador queda en 11 por ciento, es decir, la cifra más alta de la historia.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, Roberto Aguilar explicó que la decisión tomada por la Junta de gobierno de Banxico, se debe a que buscan contrarrestar las tendencias de desaceleración a la que se enfrentan los mercados mexicanos.

Pero el analista financiero aseguró que es una medida sorpresiva y también habla sobre los pronósticos de Banxico sobre el futuro inmediato de la economía de nuestro país. "Es sorpresiva, porque habla de la expectativa que tiene el Banco de México sobre la reducción de la inflación, algo menos optimista de lo que considera el gobierno federal".

Recordó que con esta medida se llega a un 11 por ciento, es decir, la cifra más alta en la historia de nuestro país y algo que puede ser como "pisar el freno de la economía de México".

Roberto Aguilar pronosticó que, a pesar del ajuste, la inflación no va a bajar y recordó ejemplos como los alimentos, la gasolina, los servicios y otros casos en donde se puede ver la afectación a la economía del consumidor final. "Los alimentos siguen subiendo de manera muy importante y además hay que considerar que todavía no se nota el impacto del incremento en el huevo que, podría verse más claro en los últimos días de febrero", abundó.

Lamentó que la estrategia de tomar ciertos productos y bajarles el precio, acordando con productores y otras partes de la cadena, no está dando los frutos que se esperaba.

“Al final del día no ha habido impacto, porque no son todos los productos los que se controlan y, aunque hay productos de la canasta básica que no incrementan, todos los demás, sí”