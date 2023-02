VIDEO | Por dar más barato, golpean a polleros en calles de Hidalgo

Las redes sociales no solamente han servido para que la ciudadanía se comunique y construya espacios de entretenimiento, también se han convertido en una herramienta fundamental para informar a la gente de los sucesos que ocurren en sus colonias y alcaldías. Incluso, los videos que circulan en plataformas llegan a ser virales e influyen en la opinión pública. Como en esta ocasión en la que unos polleros del estado de Hidalgo fueron agredidos por comerciantes por ofrecer más barato su producto.

Los hechos se dieron a conocer este 31 de enero, cuando se compartió un video donde se muestra el momento en que un grupo de sujetos golpean a un hombre al interior de su negocio. El dueño baja la cortina de acero y los agresores la detienen para seguir amedrentando.

Las acciones sucedieron en el municipio de Ixmiquilpan, un lugar que se caracteriza por su comercio y sus actividades relacionadas con la ganadería y el campo. Alrededor de 20 hombres arribaron al inmueble ubicado en la calle Querétaro en el Barrio de la Reforma. Las personas le hicieron saber al dueño que no les convenía que existieran precios más económicos.

En entrevista con N+mas, el vendedor de pollos, identificado como José Clemente reveló más detalles de lo ocurrido en su local, donde incluso denunció que sus clientas también resultaron heridas. "Estabamos trabajando, y de repente vi entrar a muchas personas, con insultos y amenazas", declaró.

El comerciante señaló que la inconformidad de los sujetos es que él brinda el producto en un precio más accesible y ofrecen una atención personalizada. "Damos lo que es, lo que pagan, es lo que se llevan", dijo. Cabe señalar que tras la riña, José logró cerrar la cortina para ponerse a salvo.

Denunció que una clienta suya de 60 años de edad fue golpeada e insultada. José, al final, decidió que los usuarios se retiraran para que pudiera tomar las medidas de seguridad necesarias. Por otro lado, agradece el apoyo de vecinos y clientes que han dicho no le dejarán de comprar, sin embargo, su temor es que las agresiones se vuelvan a repetir.

"Con miedo, porque si eso hicieron en mi establecimiento que no me harán cuando me encuentren solo", sentenció