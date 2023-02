Estalla huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres

Durante los primeros minutos de este miércoles 1 de febrero estalló la huelga en los 20 Colegios de Bachilleres en el área metropolitana, en donde integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) colocaron banderas rojinegras, pues los trabajadores exigen mejores condiciones laborales y ajustes en su contrato colectivo de trabajo, asimismo, señalaron que es una huelga indefinida.

Esta huelga se realiza en los 17 planteles ubicados en la Ciudad de México y en tres en el Estado de México, luego de que no se alcanzaran acuerdos en las mesas de diálogo con las autoridades educativas. Entre las exigencias destaca el aumento salarial del ocho por ciento, la basificación de maestros con más de dos años de tiempo fijo, entre otras.

Luego de que estallara la huelga por las peticiones no cumplidas que las autoridades escolares habían prometido desde noviembre pasado, se pudieron ver las banderas rojinegras en todos los planteles, no obstante, esta huelga aún no afecta directamente a los y las estudiantes debido a que la fecha de inicio de clases es hasta el próximo 20 de febrero, actualmente se encuentran en periodo de inscripciones.

Por su parte, tanto el Plantel de Bachilleres Plantel 12 Nezahualcóyotl como el Plantel 1 "El Rosario" informaron a través de su página de Facebook que por esta misma razón, quedan suspendidas todas las actividades de esta casa de estudios, lo que incluye el Programa de Acreditación Intensiva (PAI).

No obstante, el Colegio de Bachilleres Plantel 7 Iztapalapa refirió a través de Facebook que lo relacionado al PAI o cualquier formación, se le pide a los interesados mantenerse al pendiente de las redes institucionales y al correo plantel07buzon@bachilleres.edu.mx de igual forma, entre las dudas que generó esta huelga se encuentra lo referente a las inscripciones para dicho programa, las cuales se aclaró, que se llevaron a cabo los días 30 y 31 de enero.

En este contexto, los planteles que forman parte de la huelga son:

El Rosario ubicado en Azcapotzalco Norte Cien Metros "Elisa Acuña Rossetti" ubicado en Gustavo A. Madero Norte Iztacalco ubicado en Iztacalco Centro Culhuacán "Lázaro Cárdenas" ubicado en Coyoacán Sur Satélite ubicado en Tlalnepantla de Baz Norte Vicente Guerrero ubicado en Iztapalapa Centro Iztapalapa ubicado en Iztapalapa Centro Cuajimalpa ubicado en Cuajimalpa Norte Aragón ubicado en Gustavo A. Madero Centro Aeropuerto ubicado en Venustiano Carranza Centro Nueva Atzacoalco ubicado en Gustavo A. Madero Norte Nezahualcóyotl ubicado en Nezahualcóyotl Centro Xochimilco-Tepepan "Quirino Mendoza y Cortés" ubicado en Xochimilco Sur Milpa Alta "Fidencio Villanueva Rojas" ubicado en Milpa Alta Sur Magdalena Conteras ubicado en Milpa Alta Sur Tláhuac "Manuel Chavarría Chavarría" ubicado en Tláhuac Sur Huayamilpas Pedregal ubicado en Coyoacán Sur Tlihuaca Azcapotzalco ubicado en Azcapotzalco Norte Ecatepec ubicado en Ecatepec de Morelos Norte Del Valle "Matías Romero" ubicado en Benito Juárez Sur

Con el paso de las horas, los trabajadores dieron a conocer que aunque acudirán a los diferentes planteles en su horario habitual, no realizarán actividades administrativas y alrededor de las 13:00 horas llevarán a cabo una asamblea interna en la que decidirán las acciones que tomarán y cómo se movilizarán en los siguientes días tanto en el Estado de México, como en la Ciudad de México.

