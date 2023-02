Difunden la foto del asesino de Liliana y su mamá: les disparó en el MP cuando iban a denunciarlo

La violencia contra las mujeres continúa ocurriendo, ésta va desde agresiones verbales, hasta violencia física y en muchos casos, las víctimas son asesinadas por sus agresores, en ocasiones desconocidos y en muchas otras, familiares, conocidos, parejas o exparejas. Es así, como Liliana Tinoco Tovar de 45 años y su hija de 21 años de edad, Alondra Liliana Franco Tinoco se suman a la lista de feminicidios ocurridos en Jalisco.

Ambas mujeres acudieron a la agencia regional del Ministerio Público ubicada en Poncitlán, Jalisco para levantar una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Cristofer Gerardo, quien es el padre del hijo de Alondra. Al llegar a la oficina ubicada entre las calles de Cuauhtémoc y Reforma, en la colonia Centro, el sujeto también se hizo presente y les disparó a sangre fría, posteriormente se llevó a su hijo quien también iba con ellas y huyó de la escena del crimen.

Las primeras versiones refieren que Liliana Tinoco murió instantáneamente debido a las graves heridas que recibió, su hija falleció poco después cuando era trasladada para recibir atención médica. Cabe destacar que en el Ministerio Público no se puede hacer algo más para evitar la tragedia, ya que no había policías al momento del ataque, por lo que Cristofer amagó a los empleados y posteriormente pudo darse a la fuga sin mayor problema.

Liliana Tinoco Tovar tenía 45 años de edad. | FOTO: FB

Alondra Liliana vivía violencia doméstica

Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido detenido, no obstante, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Guardia Nacional ya revisaron su auto y catearon varias casas, pero no han podido dar con su paradero. De acuerdo con Saúl, el padre de las víctimas, el agresor tenía amenazada a Alondra Liliana con hacerle algo a su familia si hablaba sobre la situación de violencia que vivía a su lado.

La familia de las mujeres asesinadas tiene miedo tras lo ocurrido, pues refirieron que ya han recibido amenazas por parte de Cristofer y aseguraron que Alondra ha sido víctima de violencia de género desde hace ocho años y por temor al padre de sus hijos no se atrevía a levantar una denuncia, hasta que el día en que finalmente lo hizo, Cristofer cumplió sus amenazas. Alondra Liliana deja huérfanos a dos niños, uno de un año, cuatro meses y a otro de siete años, mientras que su madre, Liliana Tovar deja huérfanos a tres hijos.

Cristofer Gerardo fue el hombre que abrió fuego en contra de Alondra y su mamá. | FOTO: FB

Por su parte, el partido político local "Hagamos Jalisco" emitió un comunicado sobre lo ocurrido en donde exigen la justicia pronta y expedita para las víctimas y sus familias, de igual forma, que se garantice la seguridad y condiciones a todas las mujeres que acuden a denunciar cualquier tipo de violencia en su contra y añadieron: "Hoy mismo se han contado tres muertes violentas más en contra de mujeres en nuestro estado. Esto debe de parar, pero las autoridades estatales siguen sin dar respuestas o soluciones".

Este miércoles por la mañana les dieron el último adiós a ambas mujeres y el jueves se realizará la misa de cuerpo presente para despedir a las víctimas de Cristofer Gerardo, quien de acuerdo con testigos, las había seguido hasta el Ministerio Público. Este hecho ha causado terror e indignación entre los habitantes de Poncitlán, ya que a través de redes sociales han referido que no se garantiza la seguridad para las mujeres que buscan denunciar a sus agresores.

