Ariadna Montiel: "La política del Bienestar es una visión integral"

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, indicó que la visión de los programas sociales ha cambiado la política del Bienestar, la cual está enfocada a dar una ayuda directa a las personas que más lo necesitan.

En entrevista con Javier Solórzano para Heraldo TV, dijo que destacó que, en las pasadas administraciones, las entregas se daban por medio del contratismo y la corrupción.

"Nosotros cabíamos la visión de programas sociales a la visión de la política de Bienestar, que es una visión integral", dijo.

"Somos los responsables de la distribución de programas de bienestar" Foto: Especial

Ariadna Montiel Reyes destacó que antiguamente, la dependencia se le conocía como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tenía a su cargo la erogación de presupuesto a través de los programas sociales, pero con la nueva visión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya se les denomina como derechos.

"Ya no son programas sociales, es el cambio de una visión de construir derechos a la visión del antiguo régimen de la entrega de dadivas" señaló.

Acotó también que la política del Bienestar se encuentra en varias secretarías del actual gobierno, pero en la dependencia que ella encabeza gestionan los derechos de Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Sembrando Vida, entre otros más.

Definición de necesidades

Ariadna Montiel destacó que, para conocer las necesidades de la población, a principios de la actual administración federal, se levantó un censo en el que "fuimos casa por casa a consultar las necesidades de la población", lo cual se realizó en una primera etapa, posteriormente se diseñaron programas.

"Ahora lo que hacemos son convocatorias, para que los adultos mayores, las personas con discapacidad, vengan a registrarse en tiempos determinados, porque ya es un mantenimiento al padrón, pero la masa ya ha sido incorporada en estos cuatro años y es un reto logístico muy importante", comentó.

Acotó que hoy en día, las entregas se realizan de manera directa, un ejemplo es que 11 millones de adultos mayores tienen un ingreso de cuatro mil 800 pesos bimestrales "que no tenían, lo que significa es que casi seis millones de adultos mayores que han ingresado a este padrón hoy tienen un sustento".

"Es algo que se ha ganado la gente, es un derecho" Foto: Especial

Construcción de derechos

La funcionaria federal destacó que actualmente, se elevó a rango constitucional tres derechos: la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y también la pensión universal para estudiantes de preparatoria.

"Esto no depende de la estadía de nosotros en el gobierno, sino que se quedará hacia el futuro, porque nosotros les decimos, no es un apoyo ni una beca, no es un programa, es una pensión que tendrán para siempre y eso es derecho que se han ganado".

