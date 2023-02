Adriana Montiel: "Coahuila y Edomex adelantarán becas del Bienestar como blindaje electoral"

Aunque mencionó que la Ley no se los impide, como parte del blindaje electoral en el Estado de México y Coahuila la entrega de pensiones federales correspondientes al bimestre mayo-junio serán entregados en esos estados en marzo, anunció en San Luis Potosí la titular de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, Ariadna Montiel Reyes.

“Especialmente este año que tenemos elecciones en Coahuila y el Estado de México aplicaremos el blindaje electoral que establece la ley, por un lado y por el otro vamos a adelantar en marzo que pagamos las pensiones el bimestre marzo-abril, pero vamos a adelantar mayo-junio que la ley no nos impide pagar, lo que prohíbe es publicitar los programas y en la federación no invertimos un solo centavo en la promoción de los programas, pero el presidente desde que iniciamos la administración ha definido que adelantemos los pagos para no estar pagando justo en mayo que es el momento donde están más intensas las campañas”, expuso.

Al acudir a la capital potosina a entregar a los 58 alcaldes y alcaldesas potosinas los recursos del Ramo 33 que suman cinco mil 299 millones 410 mil 17 pesos, la secretaria del Bienestar garantizó que a finales de año cuando inicie el proceso electoral para 2024 estarán apegados a lo que dicten las autoridades electorales y llamó a la población a estar tranquila porque muchos de los programas sociales federales son un derecho constitucional y nadie puede condicionar su entrega, “la gente está contenta recibiendo estos apoyos y sabrán hacer uso de sus recursos y el gobierno federal se ha mantenido lejano al tema electoral”, aseveró.

En torno a las acusaciones de la oposición de que las becas del Bienestar únicamente generan que la gente no quiera trabajar, Montiel Reyes señaló que esa ha sido la visión conservadora e individualista del régimen pasado y que ahora han retomado las facultades del estado con una redistribución justa de la riqueza del país.

Adelantó que en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador del próximo viernes a San Luis Potosí para inaugurar la ampliación de la planta armadora automotriz alemana BMW también sostendrá una reunión de trabajo con todas las instancias involucradas en la entrega de becas del Bienestar para optimizar los procesos.

