Un intenso incendio se registra en los respiraderos del tramo entubado del Río de los Remedios, en los límites entre el municipio de Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ha trascendido en los últimos minutos que un tubo de dos metros de dimensión sufrió una afectación, lo que generó una gran columna de humo que ha sido vista a los alrededores del oriente en el territorio mexiquense.

Ha trascendido, de acuerdo con reportes de Foro TV, que dicho tubo de plástico fue consumido por las llamas en la colonia Valle de Aragón 3ra sección y El Chamizal. A la zona arribaron cuerpos de emergencia quienes se enfrentaron a las llamas para sofocarlas, hasta el momento no se tienen reportes de heridos.

“En estos momentos, nuestro H. Cuerpo de Bomberos se encuentra atendiendo las lumbreras que se reportaron encendidas en los límites de Ecatepec a la altura de El Chamizal, mantenga la calma y lejos de la zona”, indicó el H. Cuerpo de Bomberos

Difuden momento del incendio en redes

En redes sociales se han difundido el momento exacto de la explosión y el incendio de la estructura, incluso se escucha la movilización de cuerpos de emergencia y Protección civil, quienes informaron a la población que se alejara del perímetro para no exponer su vida y salud.

Por fortuna, autoridades del Edomex no han informado sobre personas afectadas o heridos, sin embargo, han pedido a los automóviles no circular en la zona para no afectar las maniobras de los vulcanos que lograron sofocar las llamas alrededor de las 14:00 horas.