Clavadistas de La Quebrada en Acapulco buscan la reactivación turística en la zona tradicional del puerto

Con un salto de fe a 35 metros de altura, clavadistas de La Quebrada de Acapulco retomaron las exhibiciones de clavados, a 44 días del impacto del huracán Otis.

“Hoy saltamos para iniciar el espectáculo de los clavados, hay que promover el turismo en Acapulco, hay que reactivar la economía”, dijo Jorge Ramírez, desde el acantilado más famoso a nivel mundial.

El clavadista con 17 años de experiencia, forma parte del grupo de casi 60 hombres, niños y jóvenes que se lanzan al vacío en este sitio de la zona tradicional del puerto.

Para Juan Francisco, a las pérdidas materiales que han sufrido se suma la falta de trabajo. La devastación del ciclón los obligó a tomar otra pausa, que afectó sus ingresos.

Piden a la Virgen el regreso de los turistas Créditos: Karla Benítez

A pesar de que esta no es la primera vez que frenan las exhibiciones ante una contingencia, para ellos la tragedia del 25 de octubre, los golpeó más fuerte que la crisis por la pandemia mundial de Covid-19.

“Se colapsaron las entradas al puerto, no había hoteles, no había turistas, y nosotros dependemos de los turistas que lleguen”, narró el hombre que desde hace once años salta ante decenas de espectadores.

Piden regreso de turistas

La virgen a la que se encomiendan antes de lanzarse al vacío, y un pequeño barandal, fue lo único que sobrevivió a los vientos de más de 300 kilómetros por hora.

Desde este viernes, los aplausos volvieron a abrazar a un grupo de seis clavadistas con un show gratuito que ofrecieron a los pocos turistas extranjeros que están en la ciudad para la temporada decembrina.

"Los esperamos con los brazos abiertos" Créditos: Karla Benítez

“Me siento emocionado, estoy feliz de volver a saltar, tengo nervios, pero traiga la adrenalina a todo lo que da”, añadió.

La Quebrada lista para recibir a los visitantes

La Quebrada está lista para dar el espectáculo que durante décadas ha asombrado a miles de visitantes. Ahora, solo esperan que lleguen los turistas.

“Los esperamos con los brazos abiertos, dándoles un hermoso show en La Quebrada de Acapulco; vengan a visitarnos; apóyenos”.

Para las fechas navideñas y de fin de año, según la Secretaría de Turismo Guerrero, en la ciudad costera se alistan cuatro mil habitaciones de hotel para el turismo solidario.

dhfm