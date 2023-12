El alcalde de Celaya arremete contra AMLO por el asesinato de 5 jóvenes: acusa revictimización y una "cortina de humo"

El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, dijo que la Federación debe asumir su responsabilidad en el tema de la inseguridad y calificó de una “cortina de humo” las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que está revictimizando a los estudiantes asesinados.

Luego de que durante la rueda de prensa mañanera, AMLO afirmara que los estudiantes de medicina fueron asesinados por comprar droga, el alcalde afirmó que no hay indicios que indiquen esa versión.

"No, yo creo que no hay algún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados con temas de droga, (¿Qué opina que el Presidente de la República hiciera esta aseveración?) Es muy triste, muy triste que hiciera este tipo de comentarios".

Te puede interesar:

El asesinato de los 5 jóvenes abandonados en la Universidad de Guanajuato habría sido por drogas

Identifican los cuerpos abandonados en la Universidad de Guanajuato, 3 son familiares de una exregidora panista

Mendoza Márquez resaltó que la Federación también tiene que asumir su responsabilidad y no sólo "echarle la carga" al Municipio y el Estado.

"También tiene que asumir su responsabilidad, es un tema de delincuencia organizada lamentablemente y que no nos toca como Municipio, sin embargo, toda la carga la están echando al Municipio o al Estado, de tal manera que no se vale evadir sus responsabilidades y quieran meter cortinas de humo colo esta, revictimizando a los muchachos, no se vale, son jóvenes estudiantes que algunos iban a terminar ya su carrera".