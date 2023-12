Claudia Sheinbaum revela en 25 segundos cómo bajaron la inseguridad en CDMX

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, relató la manera en que trabajó durante su etapa en la Jefatura de Gobierno (diciembre de 2018 a junio de 2023) para reducir los niveles de inseguridad en la CDMX.

Como parte de sus actos de precampaña, la ex mandataria capitalina destacó en su cuarto spot parte de sus logros durante su Gobierno en la capital del país, principalmente la disminución del 58% de los delitos de alto impacto y 50% de homicidios. "En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México", expresó. Claudia Sheinbaum aseguró que esto fue posible debido a:

Creación de siete nuevas preparatorias y dos nuevas universidades

Cultura y deporte para jóvenes

Aumento del 54% al salario de la policía

Inteligencia y seguridad al pasar de 14 mil a 75 mil cámaras de seguridad

Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de la CDMX

Estrategia integral de seguridad en CDMX

Claudia Sheinbaum, estableció cuatro ejes fundamentales durante su estancia en la jefatura de Gobierno. El primero de ellos fue “Atención a las causas”, el cual garantiza a los jóvenes derechos sociales mediante diversos programas como los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares).

El siguiente punto se denominó "Más y Mejor Policía", mismo que buscaba contar con más elementos policiacos, reforzar la capacitación con la facilitación de cursos y, sobre todo el incremento anual del 9 por ciento a su salario e igualdad de oportunidades para las mujeres. En ese mismo sentido se planteó "Inteligencia e Investigación", el cual permite eficientar operativos y detenciones de objetivos prioritarios.

Claudia Sheinbaum durante una entrega de reconocimientos a Policías. Foto: Archivo.

Por último, las autoridades capitalinas destacaron el eje de "Coordinación" entre instancias locales y federales para tener mejores resultados en la vigilancia y arresto de criminales de alta prioridad.

"Antes había competencia entre la Policía de la Ciudad y la Fiscalía, enojos, a ver quién hace más, quién hace menos, y ahora hay una gran coordinación. Por eso, aquí las premiaciones las hacemos juntos, claro que hay autonomía de la Fiscalía, pero eso no quiere decir que en campo no se coordinen, tienen que coordinarse en campo, tiene que coordinarse arriba y tiene que haber solidaridad”, expresó la ex jefa de Gobierno durante un evento.