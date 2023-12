AMLO: "Claudia Sheinbaum es una mujer honesta e inteligente"

Honesta, preparada e inteligente es como considero el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum durante la conferencia de Palacio Nacional, “todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum yo lo veo bien, mejor dicho, no soy objetivo, la tengo en un muy buen concepto, la considero una mujer, extraordinaria, honesta, inteligente”, subrayó.

El mandatario expuso estas declaraciones durante la mañanera de este lunes. Foto: Cuartoscuro

El mandatario federal pidió no pedir su opinión respecto a ese tema pues no quiere parecer seguidor de ella o apoyador y destacó que no puede ser objetivo, “la quiero mucho y considero una mujer honesta, trabajadora, preparada”, dijo.

Además hizo hincapié que se siente orgullo de que sea la dirigente de su partido, “pero ya no me pregunte, porque yo la quiero mucho. Todo lo que ella hace es bueno y ella es lo mejor, pero ya no puedo seguir hablando porque van a pensar que estoy haciendo proselitismo”, finalizó.