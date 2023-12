Claudia Sheinbaum critica el intento de imposición en Nuevo León

Las elecciones se ganan con votos, no con imposiciones, aseguró la precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tras lo ocurrido con Samuel García en Nuevo León.

Tras un evento en Zinacantepec, Estado de México, la morenista manifestó su postura en contra de lo que hicieron el PRI y el PAN. "No me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel, las elecciones se ganan con votos, no imponiendo algo", dijo.

"Más allá de estar de acuerdo o no en que Samuel dejara el Gobierno de Nuevo León (...) yo creo que si él había tomado la decisión, debería haberse quedado una persona de su equipo"

La aspirante presidencial expuso un par de casos: cuando sale de Tlalpan y deja la Ciudad de México. "Expongo casos: yo dejé la jefatura delegacional en Tlalpan para ser candidata a la jefatura de gobierno y había civilidad política, más allá de que estuviéramos en contra del gobierno de aquel momento y me permitieron que se quedara en Tlalpan una persona que era de mi equipo", explicó.

"Cuando dejo la jefatura de gobierno de la Ciudad fue por unanimidad que se queda Martí Batres, que era mi secretario de Gobierno. El PAN, el PRI, votaron a favor, la mayoría, porque el pueblo de la Ciudad de México decidió que fuera Morena quien gobernara", abundó.

El Presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también dio su postura sobre el caso.

"Creo que el Congreso de Nuevo León debió haber considerado una propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones y, a mí en particular, no me gustó la intervención de la Corte"

En días recientes, el estado de Nuevo León vivió una crisis, debido a las aspiraciones políticas de Samuel García. Pidió licencia para ausentarse y ser precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, sin embargo el congreso local no accedió a relevarlo con una persona afín a su equipo, sino que el PAN y el PRI decidieron imponer a Luis Enrique Orozco como interino.

En medio de esta situación y con definiciones del Poder Judicial, Samuel García decidió regresar al gobierno estatal y abandonar sus aspiraciones para el 2024.

