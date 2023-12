El asesinato de los 5 jóvenes abandonados en la Universidad de Guanajuato habría sido por drogas

El asesinato en esta semana de cinco jóvenes en Guanajuato está relacionado con un problema en el estado de narcomenudeo y consumo de drogas, afirmó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El mandatario federal afirmó que la hipótesis sobre el crimen, la cual rechazan los familiares de las víctimas, fue informada el pasado martes por el gobernador de Guanajuato (PAN), Diego Sinhue, en su visita a Palacio Nacional para reunirse con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

El presidente de México aclaró que aún se trata de una versión hipotética, en la que las víctimas habrían pasado a un punto en el que buscaban comprar sustancias psicoactivas, pero la escena derivó en el asesinato.

La hipótesis del crimen fue informada el pasado martes a los familiares de las víctimas

“Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuatuato fue por el consumo porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso, evitar eso y eso sólo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, posibilidad de estudios, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga, eso es importantísimo”, dijo.

El domingo por la noche fueron encontrados los cuerpos de cinco hombres ejecutados a balazos en un camino de terracería en Celaya, en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra.

Los familiares de las víctimas rechazan la versión de las autoridades

Hoy, la prensa informó al mandatario federal sobre el rechazo de los familiares a la versión de que los jóvenes acudieron a comprar droga al lugar.

“Los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo, siempre hay que ir a las causas, y hay que ver qué sucedió ahí porque esto no es nuevo”, respondió.

La versión que le contaron al presidente, narró, fue que que los estudiantes fueron a una fiesta a Querétaro y de regreso pasaron a Villagrán “y en algún lugar de esto pasaron (a comprar droga)” .

López Obrador exaltó que en Guanajuato hay un problema de fondo del consumo de drogas, contrario a casi el resto del país.

“No está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y menos en Oaxaca, y menos en Tuxtla. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo”, dijo.

Adelantó que buscará intensificar la campaña del gobierno federal contra las drogas, e incluso analiza reunirse con los dueños de medios de comunicación. En este sentido, apuntó que es importante atender la problemática del consumo de droga, especialmente químico, ya que "ahí está la clave de todo".

Lugar donde ocurrieron los asesinatos

Los cuerpos presentaban heridas de bala y signos de violencia

Elementos de la Guardia Nacional comprobaron que los cuerpos de las víctimas, abandonados en en un vehículo ubicado en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, tenían heridas de armas de fuego y huellas de violencia, por lo que procedieron a acordonar la zona y reportarlo al Ministerio Público.

Por su parte, la Universidad Latina de México confirmó que los occisos eran estudiantes de medicina, por lo que exigieron a través de un comunicado a las autoridades justicia por los hechos y las sanciones correspondientes para los responsables.