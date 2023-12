Cristian ya no quiere ser mecánico tras ser quemado por sus compañeros: “Me gustan mucho pero ya no”

Cristian Carranza salió del Hospital Rubén Leñero luego de permanecer dos semanas internado tras haber sido quemado con gasolina por dos de sus compañeros en una escuela de mecánica en Texcoco, en sus primeras declaraciones fuera del nosocomio, el joven estudiante aseguró que ya no seguirá estudiando más para ser mecánico, dijo visiblemente conmocionado:

“Ya no quiero seguir estudiando lo de las motos, me gustan mucho pero ya no": Cristian Carranza.