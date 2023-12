Camión de transporte público choca y deja más de 10 heridos en Lomas de Chapultepec

Un camión de transporte público se impactó cuando transitaba sobre la colonia Lomas de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejando al menos a 10 personas heridas que fueron atendidas por personal de rescate.

El fuerte accidente se registró cuando el chofer del camión perdió el control de la unidad de transporte público por lo que terminó impactado contra un árbol ubicado sobre Paseo de la Reforma al cruce con Prado Norte.

La Cruz Roja atendió a los pasajeros heridos en Lomas de Chapultepec. Foto: X @rbarriosfuentes

Sigue leyendo:

Tráiler se impacta y cierra la circulación en la México-Cuernavaca, hay caos vial

Frío intenso en CDMX y en varios estados con hasta menos 10 grados por frente 13: ¿a qué hora lloverá?

¿Qué causó el choque del camión de pasajeros en Lomas de Chapultepec?

Al lugar del choque del camión de pasajeros llegó personal de la Cruz Roja para atender a los heridos que fueron colocados sobre la banqueta, en las inmediaciones de un edificio corporativo. Una de las pasajeras resultó con lesiones en su cabeza y partes de su cuerpo:

“(Estoy) bien, solamente con dolor de cabeza y raspones, (viajaba) atrás el conductor sentada, (sentí) como una vibración el impacto y después no sé, no hay nada de urgencia que me espera para que me brinden un pase del seguro”, dijo la afectada en entrevista para Foro TV.

Personal de rescate y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México apoyaron con el retiro de la unidad de transporte público además de comenzar la investigación para identificar las causas que propiciaron el accidente.

MIRA EL VIDEO TRAS EL ACCIDENTE: