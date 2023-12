Revista poder del consumidor advierte por el consumo del Ades de durazno de soya

Existen diferentes productos de soya en el mercado, incluidos jugos o leches que podrían parecer sanas, pero que al momento de revisar sus demás ingredientes, los sellos de salud, e incluso su publicidad, resultan engañosos, y a veces hasta dañino para el metabolismo.

La revista Poder del Consumidor publicó su nueva "radiografía" de productos que hay actualmente en el mercado, y esta vez se concentraron en la bebida Ades de soya sabor durazno, mismo que contiene tres sellos de la Secretaría de Salud: exceso de calorías, exceso de azúcares, y "Contiene edulcorantes no recomendable en niños".

Respecto al sello de "exceso de azúcares", el estudio de la revista advirtió que ésta contiene 9.25 gramos (g) de azúcares; es decir, hasta dos cucharadas cafeteras, además de que se incluyen hasta cinco tipos de endulzantes dentro del producto: glucosa, fructosa, sacarosa, jugo concentrado de manzana y jugo concentrado de durazno.

En este contexto, informaron que la ingesta de dichos azúcares podrían generar disfunciones metabólicas entre las que destacan el sobrepeso, la obesidad, así como más enfermedades crónicas, caries dentales, hasta la presencia de diabetes. En cuanto a la sacrulosa, advirtieron que puede dañar la flora intestinal, y afecta al páncreas, ya que estimula la secreción de insulina a nivel pancreático.

Ingredientes del Ades de soya sabor durazno y su impacto en la salud de los consumidores

Sobre sus ingredientes, demostraron que el producto no contiene durazno, se trata de un jugo concentrado que se clasifica como un tipo de endulzante, por lo que los dibujos de duraznos en el empaque, no concuerda, pues dicha fruta no se encuentra en la receta. A pesar de que se anuncia como un producto de soya, recomendaron evitar el consumo por las altas cantidades de azúcares y calorías.

Por último, recomendaron reemplazar su consumo por la preparación de un licuado de durazno con leche de almendras. Dicho fruto sexo es nutritivo, pues lo consideraron una fuente de minerales, así como de vitaminas. Su consumo, agregaron, podría combatir la diabetes y ayuda a controlar el azúcar en la sangre.

Licuado casero de durazno con almendra:

Solamente necesitarás 250 mililitros de leche de almendra, media cucharada de azúcar moscabado, un durazno, media taza de hielo, vainilla y canela, así como semillas de linaza solamente como adorno. A través de su página oficial revelaron el método de preparación de la misma: