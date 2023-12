La dueña del rastro de pollos en Toluca ha sufrido 6 atentados en el 2023, así vive el secuestro de sus empleados

Karina Contreras, dueña del rastro de pollos en Toluca, en el que fueron secuestrados cuatro empleados, habló sobre la situación que padece por la inseguridad y el acoso que ha recibido su negocio durante el 2023. En entrevista con José Luis Sánchez, para Heraldo Media Group, la empresaria aseguró que ha sufrido acoso de todo tipo, por mensajes, por llamadas telefónicas o de forma presencial.

Explicó que se han acercado a ella de diferentes formas y que siempre realizó las denuncias correspondientes, pero no han rendido frutos. Son seis atentados concretos que ha sufrido en este año:

1.- Su secuestro

2.- El secuestro de su papá

3.- Incendiaron la bodega de su negocio

4.- Quemaron una de sus camionetas

5.- Balacearon la bodega

6.- Secuestraron a cuatro de sus empleados

Aún no se conoce el paradero de los empleados

FOTO: Archivo

No ha recibido ayuda de las autoridades

Dijo que los seis atentados se dieron sólo en el 2023 y que en todos los casos realizó las denuncias correspondientes. Pero lamentó que, aunque las autoridades recibieron la información en cada oportunidad, no sirvió para realizar alguna detención o que frenara el acoso en su contra.

Explicó que ella sigue amenazada y aún no sabe nada de sus empleados, pero que sigue trabajando como normalmente debe hacerlo. Además recordó que estos ataques no son aislados y que también los sufren otros comerciantes, polleros, taxistas, operadores de pipas de gas, carnicerías, etc.

Karina Contreras recordó que las personas que la han amenazado se identificaron como miembros de la Familia michoacana, pero que no está segura de que eso sea cierto y no tiene como comprobarlo. "Aún no se han contactado conmigo para pedir el rescate y no sé nada de los trabajadores", dijo.