Vacuna Pfizer contra el Covid-19 a la venta en Farmacias Benavides: en estos estados la consigues

No hay fecha ni plazo que no se cumpla y lo que parecía imposible ya se podrá realizar en México. Nos referimos a la venta de vacunas Pfizer en sucursales de la Farmacia Benavides. Y es que recordemos que en un inicio algunos gobiernos del mundo, como el del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaban estaban en contra del comercio de la dosis, principalmente para no incentivar al mercado negro y provocar actos de desigualdad.

Cabe señalar que ahora ya podrás adquirir la vacuna en dichas sucursales por la cantidad de 899 pesos. Gerentes de la empresa han señalado que las vacunas podrán ser disponibles en las sucursales de la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

Autoridades aseguran que el abasto de vacunas serán constante

Hay requisitos para comprar la vacuna, esto sabemos

De acuerdo con información a la que tuvo acceso El Heraldo, la vacuna de Pfizer podrá aplicarse a menores de entre cinco y 12 años de edad en dosis pediátricas. Sin embargo, la distribución en personas de 12 años en adelante ya será con dosis correspondientes para adultos. Al acudir a la farmacia que tenga el biológico disponible, debes tomar en cuenta que:

No hay límite de vacunas por familia

Debes mostrar que cuentas con las dosis anteriores

No se requiere receta médica

Los clientes no podrán salir con la vacuna, un médico las aplicará en un consulturio

¿Se podrán llevar las vacunas a su domicilio?

Cabe señalar que todas las farmacias que podrán vender el biológico, con el objetivo de evitar la reventa y el crecimiento del mercado negro, aclararon que los clientes no podrán llevarse la vacuna a su domicilio. Tan solo basta con pedirla en el establecimiento y un médico general la podrá aplicar.

Después de casi cuatro años desde que iniciaron a presentarse los primeros casos de Covid-19 en México y del desarrollo de varias vacunas a nivel mundial para prevenir sus síntomas graves, actualmente las y los mexicanos ya podrán tener acceso a la compra de la fórmula de la farmacéutica Pfizer. Hasta el momento, se calcula que los precios oscilarán entre las siguientes cantidades:

Durante los primeros días, el biológico se terminó rápidamente

Farmacias San Pablo: $848

Farmacias del Ahorro: $859

Farmacias Guadalajara: $999 más aplicación

Farmacias Benavides: $899

