"Si él regresó, es imposible que no regreses tú", la emotiva carta con la que Cristina Pacheco despidió a su esposo

Cristina Pacheco se convirtió en una de las mujeres más importantes en la televisión mexicana al ser la cronista de la vida en la Ciudad de México a través de su programa de televisión “Aquí nos tocó vivir” donde usó uno de los géneros periodísticos que la llevaron a tener también otra emisión exitosa en la pantalla chica con “Conversando con Cristina Pacheco”.

De la mano de su esposo José Emilio Pacheco quien es autor del libro "Las batallas en el desierto", Cristina Romo Hernández formó su estilo como escritora a través de sugerencias que se hacía la pareja mutuamente, donde la periodista inició en las letras escribiendo artículos para la revista Sucesos, bajo el pseudónimo de “Juan Ángel Real” ya que era un medio que era dominado por los hombres.

Cristina Pacheco dedicó una bella carta a José Emilio Pacheco. Foto: Archivo

¿Qué decía la carta que Cristina Pacheco escrita a José Emilio Pacheco?

Consolidada como escritora y conductora de la televisión cultural en el país, Cristina Pacheco estuvo al lado del escritor de “Las Batallas en el Desierto” por 53 años ininterrumpidos donde formaron una familia con la llegada de sus hijas Laura Emilia y Cecilia Pacheco, en una historia de amor que el colega de Pacheco, Carlos Monsiváis, se encargó de provocar.

Cuando José Emilio Pacheco murió en 2014, su esposa y compañera de profesión escribió una emotiva carta a manera de despedida para el afamado escritor a nivel mundial, la cual la compartió a todo el mundo al publicarla en la columna “Mar de Historias” en el periódico La Jornada el domingo 2 de febrero de 2014, donde incluso contó los últimos momentos del escritor, todo dividido en cinco partes:

“Para suplir nuestras interminables conversaciones, siempre que te ibas de viaje nos llamábamos y nos escribíamos cartas. Las hojas de papel nunca bastaban para que nos dijéramos lo que nos sucedía, a ti en un ambiente nuevo y a mí en el que conoces de sobra porque lo hicimos juntos. Por más cuidadosos que fuéramos siempre se nos olvidaba registrar algo.

Para evitar esos huecos se te ocurrió que lleváramos cada uno un diario a partir de nuestra despedida en el aeropuerto o en la estación. Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te has ido, por eso de una vez comienzo mis anotaciones en este cuadernito y no en una libreta, como siempre.

José Emilio y Cristina Pacheco estuvieron juntos por 53 años. Foto: Archivo

(...)Ya casi llené el cuadernito de Almudena. Le pondré la fecha de hoy: 26 de enero. Mañana escribiré en la primera libreta de las muchas que tendré que llenar contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto. En cierta forma es mejor: me darás tiempo de cumplir con todos tus encargos, entre ellos encontrar la pluma negra con la que tenías mejor letra. Esto me recuerda otro de mis pendientes: descifrar lo que escribiste en hojas sueltas las noches anteriores a tu viaje.

Hice una pausa. Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú".

La carta publicada en febrero de 2014 escrita por Cristina Pacheco dedica a José Emilio Pacheco en “Mar de Historias” en el periódico La Jornada, puede leerse completamente en este enlace, misiva que la escritora realizó casi una década después de que falleciera la exitosa periodista.