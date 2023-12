Guardia Nacional irá al control de la SSPC; seguirá en coordinación con la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el mandato civil de la Guardia Nacional (GN) quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, detalló que en los temas operativos serán cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El mandatario destacó que GN se encuentra prácticamente consolidada, por lo que lo único que basta es mantener el profesionalismo y la vocación de servicio que le ha dado el ser parte de la Sedena.

“No tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos y hay con la Secretaría de Seguridad Pública una estrecha relación”, enfatizó

AMLO asegura que los líderes de los partidos son los que se oponen a este cambio. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO: los líderes de partidos son los que no quieren a la GN en la Sedena

Durante la conferencia en Palacio Nacional detalló que conviene que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la cuestión partidista.

“Si ustedes les preguntan a los gobernadores del PRI y de PAN, les van a decir que están de acuerdo en que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa, los que no están de acuerdo son los legisladores y los dirigentes se los partidos”, aseguró.

Dio a conocer que antes de que termine su administración se construirán 39 nuevos cuarteles en Guerrero, lugar donde prevé que haya más seguridad durante la reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez.

Aseguró que el grupo seguirá en activo bajo el control de la SSPC. FOTO: Cuartoscuro.

Las 4 razones por las que AMLO pide que la GN siga en la Sedena

El mandatario destacó que la Guardia Nacional debe estar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional debido a cuatro puntos que son determinantes para la seguridad de la gente.

Garantiza que no habrá una ruptura o corrupción.

Compartirá los valores de profesionalismo.

Hay 126 mil elementos.

Se cuenta con 400 cuarteles, aproximadamente.

Aseguró que en el Ejército hay disciplina y un ambiente de profesionalismo. FOTO: Cuartoscuro.

Comparó a la Guardia Nacional con la PFP

Indicó que en la Policía Federal Preventiva se formó un panorama que permitió a sus integrantes buscar un cargo y consolidar una carrera política en lugar de tener un compromiso con la ciudadanía. Por ese motivo, añadió, se tuvieron diversos vicios que terminaron en los siguientes puntos.

No hicieron cuarteles.

Hubo corrupción

20 mil elementos se encargaban de toda la seguridad a nivel federal.

Pasaron de la Secretaría de Seguridad Pública a la Segob.

El presidente pidió que los elementos permanecieran en la zona. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO acatará la resolución del INE

Durante su mensaje dijo que acatará la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordenó bajar un evento donde el mandatario presuntamente llamaba a votar por Morena para las elecciones del Congreso de la Unión en 2024. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dejo ver que aceptará borrar el discurso de las plataformas del gobierno federal, pero pidió al organismo electoral que revise bien si se incurrió en alguna irregularidad.

“Ahora me acaban de sancionar los del INE. Están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez (Estado de México) hace como una semana, porque hablé que había que votar no solo por la candidata a la Presidencia, sino también por legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso. No quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como como infracción”, dijo.

Las autoridades electorales pidieron que se bajara el mensaje. FOTO: Cuartoscuro.

El presidente deberá eliminar uno de sus mensajes

La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Presidencia de la República, a Cepropie y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que eliminen de todas las plataformas del gobierno federal, el evento “Programas para el Bienestar” del 10 de diciembre pasado.

Eso debido a que López Obrador habló de un tema electoral, cuando transcurre el periodo de precampaña federales. El mandatario sostuvo que deben continuar los programas sociales y pidió abiertamente a la ciudadanía que vote por las candidaturas de la Cuarta Transformación.

Eso fue tomado por el INE como manifestaciones que son de carácter político-electoral, asociadas con un posible uso indebido de programas sociales. No es la primera vez que el INE sanciona al mandatario nacional por sus declaraciones en torno a un abierto apoyo a Morena en los procesos electorales.

