MAPA: 7 municipios de Edomex concentran más denuncias por extorsión

Las extorsiones y el "cobro de piso" en el Estado de México se han convertido en un tema recurrente en los últimos días, esto luego de que habitantes del municipio de Texcaltitlán se enfrentaron y asesinaron a presuntos extorsionadores de La Familia Michoacana. En este sentido, los pobladores de la entidad han señalado que otras comunidades también son víctimas de este delito por parte de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con datos abiertos del Semáforo Delictivo del Estado de México, durante el pasado mes de octubre del presente año, se reportaron 333 denuncias por extorsiones, un delito que es foco rojo en diversos municipios de la entidad. Las cifras son alarmantes y podrían ser mucho mayores a lo que registran las autoridades, considerando que - según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) - de 10 extorsiones, solo una es denunciada ante la ley.

Habitantes del municipio de Texcaltitlán se enfrentaron y asesinaron a presuntos extorsionadores de La Familia Michoacana. Foto: cuartoscuro.

¿Qué municipios de Edomex reportan más extorsiones del crimen organizado?

En el mes de octubre, la extorsión se mantuvo en semáforo rojo en el Estado de México, particularmente en siete municipios de la entidad, los cuales registraron el mayor número de denuncias. Únicamente, tres municipios conservaron el semáforo verde, mientras que los restantes se posicionaron en color amarillo.

Los municipios que son un foco rojo en extorsiones son:

Chalco

Chimalhuacán

Nezahualcóyotl

Tecámac

Toluca

Tultitlán

Valle De Chalco Solidaridad

Mientras que el semáforo se mantiene amarillo en municipios como: Atizapán De Zaragoza, Coacalco De Berriozába, Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, entre otros. En verde únicamente se encuentran: Ixtapaluca, Nicolás Romero y Tlalnepantla De Baz. Así lo puedes consultar en el siguiente mapa.

Habitantes no denuncian extorsiones del crimen organizado en Edomex

Aunado a los datos ofrecidos por el Semáforo Delictivo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, en los últimos cinco años, las extorsiones han ido en aumento en el Estado de México; según sus estadísticas, el delito creció 155%. En este contexto, las autoridades mexiquenses han exhortado a los habitantes de la entidad a presentar las denuncias correspondientes.

No obstante, no todas las extorsiones se denuncian, así lo dejo en evidencia el director de Seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés Jiménez, quien reveló - en una entrevista con medios de comunicación - que previó al enfrentamiento entre agricultores y presuntos integrantes de La Familia Michoacana, no había reportes de extorsión en la localidad, pese a que los supuestos miembros del crimen organizado forzaban a los campesinos a pagar hasta 10 mil pesos por hectárea.