Cierre del tramo Velódromo-Pantitlán del Metro: ¿cómo puedo llegar al Palacio de los Deportes?

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que las obras para la renivelación de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro empezarán el día domingo 17 de diciembre, por lo que ninguna persona podrá abordar desde Pantitlán y hasta Velódromo, con su regreso.

Lo anterior dignifica que cerrarán las estaciones de Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, por lo que deberás buscar una ruta alternativa para llegar a tus destinos, si es que te diriges a cualquiera de estos lugares o zonas a la redonda, y para ello dieron varias opciones.

Supuestamente no se verá afectada la estación Velódromo, por lo que llegar al Palacio de los Deportes continuará siendo como hasta el día de hoy, y no debes tomar ninguno de los transportes alternativos si llegas desde Tacubaya u otros transbordos, pero no podrás accesar a la estación si llegas desde Pantitlán.

Estas son las opciones para llegar a Pantitlán por el cierre de la Línea 9 en el Metro

Actualmente ya existe una ruta de la Red de Transporte de Pasajeros o RTP. Ésta corre desde Calzada Ignacio Zaragoza y realiza paradas en Velódromo, Mixiuhca, Jamaica, Chabacano y Lázaro Cárdenas. El horario es el mismo que el del Metro, por lo que no debes preocuparte de tu llegada.

Hay una segunda opción, se trata de la ampliación de la Línea 9 del Trolebús, mismo que va de Villa de Cortés a Río Churubusco, pero ahora tendrá una ruta exprés que irá desde su inicio y hasta Tepalcates. Serán 25 camiones disponibles, y tendrán un costo de cuatro pesos. Su horario es de 05:00 a 00:00 horas de lunes a viernes y de 05:30 a 23:30 horas sábados y domingos.

También hay una tercera opción. Así es, podrás tomar el Metrobús desde Pantitlán y hasta Velódromo. Claro que estas estaciones tienen que construirse, por lo que tardará un tiempo en estar disponible. Esta ruta contará con una flota de 34 autobuses, costará 5 pesos y te conectará con El Metro. Esta no es opción si quieres llegar al Foro Sol o al Palacio de los Deportes porque será una ruta exprés.

Llega a Pantitlán de otras formas, a través de la Red de Movilidad Integrada

Claro que no son las únicas opciones, pues también existen otras alternativas en la Red de Movilidad Integrada, donde podrás acceder con tu tarjeta, como lo haces en el Metro. Cada uno tiene diversos costos, pero te ayudarán a llegar a tu destino sin algún tipo de retraso: