¡Se llevó hasta la salsa! Joven regresa por su pizza en pleno sismo y se va sin pagar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer el día 7 de diciembre de 2023 por la tarde que el movimiento telúrico responsable de sacudir la Ciudad de México tuvo una magnitud de 5.7, y se originó a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla.

Videos publicados en las redes sociales, dieron cuenta de las situaciones en las que se vieron envueltos los capitalinos desalojando sus lugares de trabajo, sus casas o tiendas, restaurantes, hoteles, plazas comerciales, etcétera; pero ninguna tan atrevida como la de algunas personas que se fueron con todo y salsa.

Se regreso en plena evacuación del edificio. Crédito: TikTok / Colchons Pizza

Cámara de seguridad captó el momento en que una persona huye del sismo con todas las pizzas en la mochila

En el video se puede ver claramente que todos en el negocio salen corriendo, tanto clientes como los meseros y demás responsables de la pizzería; son cuatro personas en una mesa, quienes tienen unas cuantas rebanadas aún, dos más en la otra mesa con media bandeja de comida.

De pronto, un sujeto aparece de nueva cuenta en cuadro. Agarró su mochila abierta, la extendió y echó todas las rebanadas de pizza que pudo, pero solamente las de su mesa. No contento con llevar una buena reserva para sobrevivir al menos lo que restaba del día, se agarró una botella de salsa para complementar.

Las redes sociales no perdonaron al sujeto que se llevó las pizzas en su mochila

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones, un total de 29 mil reacciones de "Me gusta", 267 comentarios, y se compartió más de 400 veces. La gente no se tentó el corazón, lanzando numerosos comentarios, algunos en tono de chiste, otros no, en contra del sujeto que cometió el acarreo de comida.

