El asalto de una farmacia en calles de Guadalajara, Jalisco, se volvió viral en redes sociales por el particular modus operandi que utilizó el supuesto criminal. De acuerdo con la denuncia compartida por los internautas, el suceso ocurrió el pasado 5 de noviembre en un establecimiento ubicado entre calle Longinos Cadena y 8 de julio; el atraco quedó documentado gracias a las cámaras de seguridad del local y horas más tarde se compartió en plataformas digitales.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que un hombre, quien viste playera rosa y gorra roja, ingresó a la farmacia y se acercó hasta el mostrador fingiendo ser un cliente. El sujeto, quien no ha sido identificado, comenzó a pedirle medicamentos a la empleada, quien los acumuló en una bolsa de plástico.

¿Cómo fue que un cliente asaltó una farmacia en Guadalajara?

El sujeto se acercó al mostrador fingiendo ser un cliente. Foto: captura de pantalla.

En las grabaciones se ve que el hombre pidió más de cinco cajas de medicamentos, mismas que la empleada guardó dentro de la bolsa. Por varios minutos del clip se ve a la cajera consultando en la computadora los precios de las medicinas, incluso se ve que el supuesto ladrón sacó su cartera, con la intención de pagar sus productos. El sujeto sacó varios billetes, de diferentes denominaciones, y se los entregó a la empleada.

Sin embargo, minutos más tarde, el hombre sacó de su bolsa una pistola y la colocó en el mostrador, de frente a la cajera, quien se quedó inmóvil sosteniendo la bolsa con medicamentos. Posteriormente, la empleada entregó las medicinas y abrió la caja registradora, de la que sacó el dinero que tenía acumulado. Con temor, la mujer le dio los billetes al presunto ladrón, quien seguía fingiendo ser un cliente para no levantar sospechas entre los transeúntes.

¿Lograron detener al ladrón de la farmacia en Guadalajara?

La mujer entregó el dinero de la caja registradora. Foto: captura de pantalla.

Una vez que el hombre tuvo el dinero en sus manos huyó de la escena, mientras que la cajera se resguardaba. Hasta ahora no hay información sobre lo que ocurrió después del asalto. Pero en redes sociales se presume que el hombre no fue detenido. Por su parte, las autoridades no han emitido un comunicado, ni mayor información sobre el caso, por lo que se desconoce si la mujer presentó o no una denuncia por los hechos violentos.

Internautas hicieron un llamado de atención a las autoridades y exigieron que el agresor sea identificado y posteriormente aprehendido. De igual manera, piden que la seguridad sea reforzada en las principales calles y avenidas de Guadalajara. "Mientras no pongan en marcha un programa de reconocimiento de rostro ligado a la Policía he INE y así tener los datos y localización de estas ratas, las cámaras de seguridad son solo adornos" y "lo bueno que tiene tatuajes para poder reconocerlo", fueron algunos de los comentarios del clip.