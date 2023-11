Daniela López Mejía, luchadora mexicana, levantó la voz contra la violencia familiar y denunció públicamente a su expareja, un peleador profesional de artes marciales mixtas identificado como Luis Pedro Cervantes, propietario del gimnasio Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, ubicado en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mediante un mensaje en video, la exseleccionada nacional expuso las agresiones físicas y a través de redes sociales compartió detalles sobre los hechos y reveló que el pasado lunes 27 de noviembre presentó una denuncia formal en contra del padre de su hija, a quien acusó del delito de violencia familiar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La denuncia fue interpuesta ante la Subprocuraduría de Justicia Alternativa de Unidad de Atención Temprana de Cabo San Lucas. Foto: Instagram, Daniela López

¿Qué le pasó a Daniela López Mejía?

Con un ojo morado, la cara ensangrentada, la atleta relató los hechos violentos que vivió con su expareja en presencia de su hija. En sus redes sociales comentó que, a pesar de temer por su seguridad y por la de su hija, decidió romper el silencio, presentar una denuncia y exponer el caso. Aunque con la nariz fracturada, la joven de 25 años aseguró estar a salvo.

Daniela compartió el documento de la denuncia en una publicación e historias de Instagram, al que acompañó con el mensaje: "Estas cosas sí pasan, no las normalicemos"; antes, afirmó que “nunca pensé que me fuera a pasar a mí”, y acompañó su publicación con fotografías en las que expone las lesiones y una en la que aparece su presunto agresor.

“Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí (…) Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”, añadió, y posteriormente, a través de un mensaje en video, agradeció el apoyo de sus seguidores y al medio deportivo mexicano, quienes se unieron para respaldarla.

Daniela López fue golpeada por su expareja, un peleador profesional de artes marciales mixtas. Foto: Instagram @danielalopezmejia_

Daniela tiene fractura en la nariz

La luchadora detalló que, tras la agresión, se sometió a una tomografía que confirmó una fractura en la nariz. A pesar de la gravedad de la situación y de que suele mantener su vida privada lejos de las redes sociales, la deportista mostró fortaleza al afirmar que cada vez se siente más fuerte: