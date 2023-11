Juan Pablo Adame entra a cuidados paliativos por el cáncer y manda un conmovedor mensaje al Senado

El senador suplente por Acción Nacional, Juan Pablo Adame Alemán, envío un discurso al Senado en el que informa que entró a cuidados paliativos, pues no ha logrado vencer el cáncer. El mensaje fue leído por la senadora panista Josefina Vázquez Mota, quien destacó toda la labor en la vida de Juan Pablo Adame.

“Esta mañana, desde una cama de hospital, me ha pedido que les comparta este mensaje, para él es muy valioso que llegue a sus corazones y sus vidas”, expuso la senadora.

El discurso titulado “Un vaso de agua fría” destaca que "ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca, sentir cómo se activan tus papilas de inicio a fin, que el agua pase por tu garganta para dejar de tener sed, una sensación tan única, un placer tan grande. Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría, mi cuerpo se ha ido deteriorando y, por la enfermedad, he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar buen vaso de agua fría", se lee en el texto.

El senador suplente indicó que ahora valora lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario y e invitó a hacer lo mismo, "a que no des por sentada las cosas que haces cada día. Te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles".

Juan Pablo Adame mandó un conmovedor mensaje al Senado de la República

FOTO: Ig Juan Pablo Adame

“Hoy entro a una nueva etapa de mi vida. Mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para mejorarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio. Sé que me acompañarán con sus oraciones, sus pensamientos y con todo el amor que me han dado hasta el día de hoy”, ahondó.

También habló de su familia, su esposa Eli, sus hijos María, Rodrigo e Inés. Escribió que está en paz y seguridad, pues afirmó que no está solo.